Furtwangen Etliche Veranstaltungen locken nach Furtwangen

Blühendes Furtwangen, Handwerkermesse, Biergarten auf dem Marktplatz – die Vorbereitungen zu den nächsten Veranstaltungen in der Stadt laufen auf Hochtouren. Der Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) traf sich kürzlich im Gasthaus Rössle.

Über viele Teilnehmer freute sich die stellvertretende Vorsitzende Bettina Rutschmann, die die Sitzung leitete. „Blühendes Furtwangen“ heißt es am 21. Mai in Verbindung mit dem Naturparkmarkt, erste Anmeldungen gingen ein, so Werner Dold von der „agentur feierabend“. Integriert ist eine Neu- und Gebrauchtwagenschau. Der Naturparkmarkt findet auf dem Marktplatz statt mit Verbindung zur Wilhelmstraße, wo Vereine auch die Bewirtung übernehmen. Alle hoffen auf besseres Wetter als im Vorjahr. Diskutiert wurde das Vorgehen bei kurzfristigen Absagen und Standgebühren. Auf Plakat wie Flyer sollte das Logo der Stadt und das des Vereins der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach drauf sein, merkte Antje Jäger an. Der Markt findet von 11 bis 18 Uhr statt, die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr.

Am Wochenende 22./23. April findet nach fünf Jahren wieder eine Handwerkermesse statt. Bereits 34 Betriebe und Handwerker haben zugesagt, ein paar Plätze sind noch frei. Die Messe findet in der Festhalle und auf dem Schulhof der Friedrichschule statt, dort werde ein beheiztes Zelt zur Verfügung stehen, so Franz Sauter vom Organisationsteam. Dies treibe die Kosten in die Höhe, er warb um einen höheren Zuschuss seitens des VdU. Angeboten wird eine Kaffeebar und Kinderprogramm. Der Zweckverband Breitband stellt sich vor und steht für Fragen zur Verfügung. Dort könnten auch Projekte des VdU vorgestellt und beworben werden.

Bürgermeister Josef Herdner berichtete von Gesprächen mit der Industrie- und Handelskammer, das traditionelle Unternehmer-Frühstück soll künftig anders ablaufen. Geplant ist eine Abendveranstaltung in der Festhalle zu einem „Tag der Wirtschaft“ mit einem anregenden und unterhaltsamen Vortrag. Der Kreis soll um Händler und Handwerker erweitert werden, um ins Gespräch zu kommen. Der Vorschlag fand breite Zustimmung.

Auch das Programm der Gesundheitswoche im März stehe, so Michael Schlageter von der Stadt. Am Eröffnungs-Sonntag gibt es im alten Krankenhaus wieder eine Vortragsreihe, in diesem Jahr acht. Die Broschüren gehen bald in Druck. Zudem regte er an, Sponsoren für Wellnessliegen aus Holz zu suchen, die an markanten Stellen für gemütliches Sitzen mit Ausblick sorgen könnten. Ein Bausatz koste etwa 1000 Euro.

Auch die „agentur feierabend“ plant wieder Veranstaltungen. Die Planungen für einen Biergarten auf dem Marktplatz sind weit gediehen, so Dold. Die Bewirtung übernimmt das Restaurant Rössle, ergänzt durch Food-Trucks. Geplant ist der Zeitraum ab der Kulturwoche bis zum Trödlermarkt.