Furtwangen Erster Bauabschnitt für schnelles Netz in Furtwangen

Der Ausbau des Breitbandnetzes rückt näher. Für den ersten Bauabschnitt haben die Grundstückseigentümer bis zum 17. Februar Zeit, Verträge für den Hausanschluss und für Durchleitungsrechte abzuschließen.

Wie berichtet will die Stadt Furtwangen zusammen mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar jetzt nach und nach Glasfaseranschlüsse bis in jedes Haus legen. Damit können stabile Datenübertragungen von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) bis zu 400 Mbit/s verwirklicht werden. Mit dem Anschluss werde auch eine Wertsteigerung der Immobile erreicht, Wohnungen seien für Mieter attraktiver. Die Stadt investiert in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro in den Breitbandausbau. „Darüber hinaus werden die bei den nun flächendeckend stattfindenden Baumaßnahmen des Zweckverbandes anfallenden Hausanschlussgebühren um ein Wesentliches geringer liegen als die Kosten eines nachträglichen Einzelanschlusses“, so Hauptamtsleiter Marcel Schneider im Gespräch.

Beim ersten Bauabschnitt handelt es sich um das Gebiet Innenstadt, Katzensteig und Neukirch. Dort wird das Kabel in diesem Jahr verlegt. Alle dort betroffenen Grundstückseigentümer wurden nach Auskunft der Stadtverwaltung angeschrieben und informiert.

„Dem Schreiben waren der Hausanschluss- und Durchleitungsrechtsvertrag, das Hinweisblatt ‚Anlage zum Hausanschlussvertrag’, ein Bedarfsnachweis für Gewerbe in Wohn- und Mischgebieten, eine Checkliste sowie ein Lageplan beigefügt“, erklärt Schneider. Im März 2016 fand zusätzlich eine Infoveranstaltung in der Festhalle statt.

Ursprünglich hatten die Grundstückseigentümer bis zum Herbst Zeit, sich zu entscheiden. Die Stadtverwaltung hat die Abgabefrist aber verlängert und auf den 17. Februar verschoben. Um noch letzte Fragen zu klären, gibt es nun noch eine Sprechstunde. Sie findet am Donnerstag, 9. Februar, von 15 bis 18 Uhr im Raum 002 des Furtwanger Rathauses statt.

Die Anlieger der anderen Gebiete, die 2018 oder später angeschlossen werden, sollen rechtzeitig angeschrieben werden, so Marcel Schneider. Für sie wird es sicherlich ebenfalls eine Infoveranstaltung geben.

Informationen bei der Stadtverwaltung: Michael Schlageter, Telefon 07723/93 91 31, E-Mail mschlageter@furtwangen.deInformationen im Internet: www.breitband-sbk.de/zweckverband