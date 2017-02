Furtwangen Erste Hilfe für Menschen und Hunde

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen hat die Volkshochschule Oberes Bregtal im Angebot.

Furtwangen – Die Volkshochschule Oberes Bregtal hat eine Reihe von Veranstaltungen und Kursen im Angebot. Am Samstag, 18. Februar, findet ein Erste-Hilfe-Kurs für den Alltag statt. Er richtet sich an aktive Straßenteilnehmer, Führerscheinanwärter und Menschen in Pflegeberufen. Die Leitung hat das DRK Donaueschingen. Der Kurs dauert von 8.30 bis 17 Uhr und findet in der VHS-Geschäftsstelle statt. Anmeldungen unter Telefon 07723 /50 31 81.

Die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen und die Volkshochschule Oberes Bregtal laden gemeinsam zum Vorspielnachmittag der Jugendmusikschüler ein. Die Schüler stellen am Freitag, 17. Februar, einstudierte Stücke vor. Beginn ist um 18 Uhr im Kunstraum der Volkshochschule, Grieshaberstraße 19, Furtwangen.

In Furtwangen findet seit Januar ein Kurs zum Thema Holzschnitzen statt. Unter der Leitung von Margarete Löhe-Rieber entstehen vielfältige große und kleine Kunstwerke aus Holz. Die Möglichkeiten der Bearbeitung sind weitgefächert und werden unter fachkundiger Anleitung mit Spaß verarbeitet. Der Kurs eignet sich für Jugendliche und Erwachsene, ein Zustieg oder eine Einzelteilnahme sind jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Termine sind dienstags, 14., 21. und 28. Februar, jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im Werkraum der Anne-Frank-Schule. Weitere Informationen und Anmeldungen über die Volkshochschule.

Am Montag, 20. Februar findet unter der Leitung von Hundetrainerin Katja Franke der Kurs „Erste Hilfe am Hund“ statt. Für Hundebesitzer stelle sich die Frage, wie sie ihrem Hund helfen können, wenn er einen Unfall hatte, erkrankt ist oder sich vergiftet hat. Katja Franke ist Hundetrainerin. Teilnehmer können an den Hunden der Ausbilderin üben und mit einer Hundepuppe die Herz-Lungen-Wiederbelebung trainieren. Der Kurs findet von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in den Hunderäumen der VHS-Geschäftsstelle statt. Eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich.

Die Projektgruppe „Digitales Wälderleben“ des Frühjahr- und Herbstsemesters trifft sich am Dienstag, 21. Februar, von 9 bis 11 Uhr in den Räumen der VHS- Geschäftsstelle in Furtwangen.