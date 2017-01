Furtwangen Eisiges Wetterglück mit Skilanglauf-Wettkämpfen

Skizunft Brend veranstaltet "Rund um Neukirch". 240 Starter im Weißenbachtal auf der Strecke

Die Skizunft Brend im Wetterglück: genau pünktlich auf den traditionellen Termin an Dreikönig sanken die Temperaturen und es gab sogar Neuschnee, sodass die Skilanglauf-Wettkämpfe „Rund um Neukirch“ problemlos ausgetragen werden konnten, wenn auch nicht in Neukirch, sondern im Biathlon-Zentrum Weißenbach in Schönwald.

„Noch an Silvester hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir unser traditionelles ‚Rund um Neukirch’ in diesem Jahr austragen können“, so Skizunft-Vorsitzender Franz Kleiser. Doch dann sanken plötzlich die Temperaturen und der Förderverein Biathlon konnte einen Teil der Strecke im Weißenbach-Tal in Schönwald mit Kunstschnee belegen. Diese 700 Meter lange Loipe konnte dann dank Kunstschnee und der dann sogar pünktlich einsetzenden Schneefälle auf bis zu 2,5 Kilometer verlängert werden.

Mit der Beteiligung an diesem traditionsreichen Wettkampf war Franz Kleiser dann doch zufrieden, rund 240 Starter waren ins Weißenbachtal gekommen. Ungünstig bemerkbar machte sich hier die Tatsache, dass der schwäbische Skiverband auf den gleichen Tag eine bereits zuvor ausgefallene Veranstaltung verschoben hatte, aus diesem Bereich fehlten daher einige erfolgreiche Sportler. Weniger bemerkbar machte sich nach Einschätzung von Franz Kleiser die Tatsache, dass erst jetzt der Schnee gekommen war, entsprechende Trainingsmöglichkeiten daher nicht immer gegeben waren. Doch die Aktiven würden dann meistens auf Skiroller ausweichen.

Und so war Franz Kleiser mit dem Verlauf der Ski-Wettkämpfe wieder sehr zufrieden. Auch die Spur habe dieses Jahr besonders gut gehalten, in anderen Jahren hätten da gerade die älteren Jahrgänge am Ende des Rennens manchmal mit gewissen Problemen zu kämpfen. Doch die Schneeverhältnisse waren hier durchweg hervorragend. Dabei kann er sich auf seine Helfer aus der Skizunft verlassen, die in gewohnter Routine die Sportler und Zuschauer an der Loipe, darunter auch Bürgermeister Josef Herdner, betreuen und dann auch bei der Siegerehrung in der Halle bewirten und versorgen. Wichtige Hilfen sind darüber hinaus die Feuerwehr Neukirch und die Bergwacht Furtwangen, die jedes Mal mit von der Partie sind.

Und auch sportlich gab es einige gute Ergebnisse für die Sportler aus dem Bregtal, zumeist von der Skizunft Brend. Herausragend war hier allerdings der diesjährige Gewinner des Brendschildes, Manuel Sieber vom Skiclub Vöhrenbach, der klar mit einem Vorsprung von fast 50 Sekunden gewann. Bester Sportler der Skizunft war einmal mehr Walter Kuss, der in der Gesamtwertung auf den 10. Platz kam, allerdings auch in der Altersklasse 51 gestartet war. In dieser Klasse wurde er damit klarer Sieger. Bei den Damen aus der Skizunft lieferte das beste Ergebnis Tanja Borchert ebenfalls mit dem 10. Platz. Sie startete in der Schülerklasse 14 und ist damit offensichtlich ein vielversprechendes Talent für die Zukunft.

Bei den Läufern der Skizunft lieferten gute Ergebnisse Malte Strunz mit dem 2. Platz der Schüler 15, Anne Dorer mit dem 2. Platz und Evi Pfaff mit dem 3. Platz bei den Schülerinnen 9, Simon Dorer mit dem 2. Platz und Linus Dorer mit dem 3. Platz bei den Schülern 9, Flora Kuß mit dem 3. Platz bei den Schülerinnen 10, Marianne Dorer mit dem 1. Platz bei den Damen 41, Janik Hartelt mit dem 2. Platz bei den Junioren 19, Joachim Dorer mit dem 2. Platz bei den Herren 41, Holger Thoma mit dem 2. Platz bei den Herren 46, Gregor Rombach mit dem 2. Platz bei den Herren 56, Herbert Dold mit dem 1. Platz bei den Herren 61, Klemens Löffler den 2. Platz bei den Herren 66 und Siegfried Kaltenbach mit dem Sieg bei den Herren 71.