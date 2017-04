Furtwangen Einstiger CDU-Chef Franz Loos wird 90 Jahre alt

Franz Loos kam Anfang der 50er Jahre wegen des Skispringens nach Furtwangen, am Samstag feierte er den 90. Geburtstag im Kreis der Familie.

Das Skispringen ließ Franz Loos Anfang der 1950er Jahre in Furtwangen heimisch werden. Am Samstag, 8. April, feierte er hier seinen 90. Geburtstag im Kreise der Familie: Ehefrau Irmgard, drei Kinder, Schwiegerkinder und vier Enkel sowie Geschwister. Geboren wurde er im Erzgebirge in der Tschechei, acht Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt. Er war das zweitälteste von fünf Kindern. Seine Mutter starb früh, der Vater musste deshalb die jüngeren Kinder in schweren Kriegszeiten allein durchbringen.

Franz Loos absolvierte eine kaufmännische Lehre im Baustoff- und Kohlengroßhandel. Mit 17 Jahren wurde er zum Arbeitsdienst und anschließend zum Militär eingezogen. Das Kriegsende erlebte er in Zagreb. Auf Umwegen erfuhr er, dass der Vater mit den Geschwistern in Gronau nahe der holländischen Grenze gelandet war.

Keine gute Gegend fürs Skispringen. So machte sich der begeisterte Springer, der 1944 deutscher Jugendmeister in Garmisch-Patenkirchen geworden war, per Fahrrad auf nach Winterberg im Sauerland. Durch persönliche Kontakte wurde er in den Schwarzwald empfohlen, und so landete Franz Loos in Furtwangen. Dort war an der Weiherstraße gerade die neue Sprungschanze eingeweiht worden. Im Skiclub knüpfte er rasch Kontakte, ebenso im Turnverein.

Einen Arbeitsplatz fand er in der Firma Koepfer. Dort arbeitete er ein Jahr lang als Hilfsarbeiter, bevor er in seinen Kaufmannsberuf wechseln konnte – freilich in einer völlig anderen Branche. Bei Koepfer arbeitete Franz Loos sich hoch, bildete sich weiter, erhielt Handlungsvollmacht und später Prokura. „Das selbstständige Arbeiten und Entscheiden hat mir immer gefallen“, sagt der Jubilar im Rückblick.

Eine wichtige Rolle spielte Franz Loos in der Furtwanger Kommunalpolitik, 1975 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Er war zunächst Stellvertreter des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden, Günter Niesen, und leitete später viele Jahre die CDU-Fraktion. Der gelernte Kaufmann schaute auch in der Kommunalpolitik genau aufs Geld, die hohe Verschuldung der Stadt war eine seiner Hauptsorgen.

Im Jahr 1955 heirateten Franz Loos und Irmgard Spath. Das Paar hat drei Kinder, der jüngste Sohn wurde 1969 geboren, in dem Jahr, als die Familie das neu gebaute Haus am Kussenhof bezog.