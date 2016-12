Furtwangen Eine Woche lang dreht sich alles rund um die Gesundheit

Die Stadt Furtwangen und der Verein der Unternehmer veranstalten wieder eine Gesundheitswoche. Diese findet von Sonntag, 26. März bis Freitag, 31. März 2017 statt.

Während der Gesundheitswoche wird ein Programm rund um Gesundheitsthemen angeboten, das in Zusammenarbeit mit den örtlichen Einzelhändlern und Dienstleistern durchgeführt wird. Zum Abschluss findet am Freitag, 31. März ab 20 Uhr ein musikalischer Abend im Gasthaus Rößle in Furtwangen statt.



Um die Organisation voranzutreiben, treffen sich alle Teilnehmer am Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses.



Wer sich noch einbringen möchte, kann an diesem Abend vorbeikommen oder mit Michael Schlageter, 07723/93 91 31, E-Mail: mschlageter.stadt@furtwangen.de, Kontakt aufnehmen.