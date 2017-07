Furtwangen Einbrecher dringt in Autohaus ein

Furtwangen – Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag, gegen 3 Uhr, in ein Autohaus in der Weibert-Mahler-Straße eingebrochen. Der Eindringling versuchte zunächst vergeblich, zwei Türen aufzubrechen. Letztlich schlug der Einbrecher ein Kellerfenster ein und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäude. Aus den Büroräumen entwendete er die Kaffeekasse, Bargeld und eine Digitalkamera. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Höhe des darüberhinaus verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwangen unter Telefon 07722/92 94 80 entgegen.