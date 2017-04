Furtwangen Ein Botschafter für den fairen Handel

Der Weltladen wünscht sich eine 450-Euro-Kraft für die Projektarbeit, um den Kontakt zu Schulen, Kitas und Kirchen auszubauen und so die faire Idee auf eine breitere Basis zu stellen.

Furtwangen – Einen Traum möchte das Team vom Weltladen Furtwangen mit einem Gewinn aus dem Vereinswettbewerb realisieren: der gemeinnützige Trägerverein des Furtwanger Weltladens möchte einen Botschafter zum Thema „Fairer Handel“ für Furtwangen und Umgebung engagieren.

Wie Erika Rössle-Krinn erläutert, trägt sich der Weltladen gerade selbst. Und dies auch nur, weil das Team der zwölf Ladenfrauen sich Tag für Tag hier ehrenamtlich engagiert und den Laden betreibt. Das funktioniert immerhin schon seit 40 Jahren, der Furtwanger Weltladen ist damit einer der ältesten Läden seiner Art. Doch allein mit dem Verkauf ist das Vorstandsteam mit Erika Rössle-Krinn, Huguette Müller und Barbara Strehl nicht zufrieden. Denn eine Institution wie der Weltladen habe auch den Auftrag, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten: "Durch Information und Bewusstseinsbildung soll es besser werden auf der Welt“. Doch bei der starken Beanspruchung durch den Laden seien die Mitglieder des Teams nicht in der Lage, dies auch noch zu leisten.

Und so entstand die Idee, für zwei Jahre eine 450-Euro-Kraft zu beschäftigen, die diese Form der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Neben der normalen Öffentlichkeitsarbeit über Presse oder eigene Veranstaltungen sollen dann ganz besonders auch Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden angesprochen werden, um den fairen Handels zu verbreiten. Nicht zuletzt müsse man hier immer wieder darauf hinweisen, dass es auch beim sogenannten fairen Handel große Unterschiede gebe. Beim Weltladen achtet man daher darauf, dass nicht nur die Erzeuger einen fairen Preis erhalten. Genauso sollen bei allen Beteiligten Schule, Gesundheit, Arbeitsbedingungen und Menschenwürde gesichert werden.

Direkt ist der Weltladen hier beispielsweise mit einem Kindergartenprojekt in Sri Lanka oder einem Schulprojekt in Südafrika verbunden. Nur mit solchen konkreten Projekten könne man, auch gemeinsam mit den kirchlichen Hilfswerken „Brot für die Welt“ oder „Misereor“, die Lebensbedingungen der Menschen beispielsweise in Afrika grundlegend ändern. Und diese Verbesserungen seien die Voraussetzung dafür, dass die Menschen in ihren Heimatländern bleiben können, die Arbeit im Weltladen hat also ganz konkrete Auswirkungen auch auf das aktuelle Problem der Wirtschaftsflüchtlinge.

„Unsere Vereinsarbeit schließt Öffentlichkeitsarbeit ein. Aber kreative Vereinsarbeit mit Außenwirkung braucht Professionalität“, begründen die Vertreter des Weltladens ihren Wunsch. Man ist überzeugt, dass man bei entsprechend effektiver Öffentlichkeitsarbeit noch mehr Menschen von der Notwendigkeit des fairen Handels überzeugen könnte.

Der Weltladen

Der Weltladen-Buchladen Furtwangen in der Lindenstraße wurde 1977 gegründet. Betrieben wird er komplett ehrenamtlich durch einen gemeinnützigen Verein, dessen Vorsitzende seit Beginn Erika Rössle-Krinn ist. Neben dem Handel mit fairen Produkten und ausgesuchten Büchern soll der Weltladen auch eine Begegnungsstätte sein, bei der man sich gemütlich bei einer Tasse Kaffee austauschen kann. Der Weltladen hat unter der Woche von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr.

