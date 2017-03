Furtwangen Ehrgeizige Straßenbaupläne in Furtwangen sorgen für Skepsis

Die Bühlhofstraße soll bis 1. Dezember ausgebaut werden. Die Stadt investiert dafür rund 1,5 Millionen Euro.

Das Projekt ist ehrgeizig: Bis zum 1. Dezember soll die Bühlhofstraße ausgebaut und saniert sein. Die Ingenieure sind optimistisch, CDU-Gemeinderat Franz Sauter ist mehr als skeptisch.

Auf rund 270 Metern Länge wird es in diesem Jahr im Stadtkern eine Dauerbaustelle geben. Die marode Bühlhofstraße und ein Teil der Rabenstraße werden saniert und neu gestaltet. Neuer Asphalt, ein einheitlicher gepflasterter und barrierefreier Gehweg und neue Straßenlampen sollen ein ansprechendes Gesamtbild geben. Ausgewiesene Parkplätze sollen für Ordnung sorgen. Neu gestaltet wird auch der Parkplatz an der Einmündung Rabenstraße in die Bregstraße. Dort sollen 16 Parkplätze entstehen.

Auch unter der Erde wird einiges investiert. Der bestehende Mischwasserkanal wird in ein Trennsystem umgewandelt. Abwasser fließt künftig alleine in die Kläranlage, Regenwasser in die Breg. Derzeit fließt alles zusammen in die Kläranlage, was vor allem bei starkem Regen die Reinigungsleistung der Anlage vermindert. Hausanschlüsse sollen entsprechend geändert werden. Außerdem werden Leerrohre für die kommende Breitbandversorgung verlegt.

Stefan Hähnle und Christian Keppler vom Ingenieurbüro Kirn stellten am Dienstagabend im Gemeinderat die Pläne im Detail vor. Baubeginn soll am 18. April sein, für den 1. Dezember ist der Abschluss geplant. Bei den Räten stieß der Zeitplan, der von den Ingenieuren selbst als „sportlich“ bezeichnet wurde, auf Skepsis. „Im Dezember kann, muss aber nicht, Schnee liegen“, warnte Franz Sauter (CDU). Er sprach von einem „Nadelöhr“ und wollte wissen, inwieweit der Verkehr fließen wird. Die Ingenieure erklärten, dass es halbseitige Sperrungen geben wird, sodass der Verkehr eingeschränkt fließen kann.

CDU-Fraktionskollege Stefan Schonhardt wollte wissen, ob man sich Gedanken über die Schneeablagerungen gemacht habe. Die Ingenieure betonten, dass durch Markierungen ein geregeltes Parken vorgesehen sei. Notfalls müsse man im Winter einen der beiden Gehwege als Schneelager opfern.

Norbert Staudt (SPD) erinnerte daran, angesichts des nahen Altenheims entsprechend behindertengerecht zu bauen. Auch Manfred Kühne (CDU) sprach wegen des Heimes von einem „hochsensiblen Bereich“. Die Baufirmen müssten mit Nachdruck angewiesen werden, Rettungswege freizuhalten. Rainer Jung (FW) befürchtet, dass im Winter die geplanten Regenrinnen am Gehweg vereisen.

Roland Thurner (UL) stellte die Frage, ob man sich die Unterhaltskosten für das aufwändigere Pflaster überhaupt leisten kann. „Wenn wir was richtig machen wollen, müssen wir auch Geld ausgeben“, erklärte Bürgermeister Josef Herdner. Er schlug vor, dass der Technische Ausschuss des Gemeinderates die Detailfragen klären solle. „Wir sind zu spät dran“, beklagte Franz Sauter (CDU). Solche Details müssten vorher besprochen werden. Die Bücher der Baufirmen seien derzeit „randvoll“, die Kapazitäten beschränkt. „Vor Mai fangen wir sicher nicht an“. In sieben Monaten sei das Projekt nicht machbar, prophezeite Sauter. Einstimmig beschloss der Rat, die Entscheidung dem Technischen Ausschuss zu übertragen. Der tagt am 14. März.