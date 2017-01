Furtwangen Drei Pokale für Anja Siedle

Glückwünsche für Kommunalpolitikerin nach dem Alpencup.

Furtwangen-Schönenbach (sh) Glückwünsche gab es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung für die Stadt- und Ortschaftsrätin Anja Siedle: Bei den Ski-Meisterschaften für Gemeindeparlamente hatte sie als beste Teilnehmerin alle drei Pokale abräumen können. Am vergangenen Wochenende waren die Gemeinden Hinterzarten und Feldberg Ausrichter des 44. Alpencups für Stadt- und Gemeindeparlamente. Aus Deutschland, Österreich und Italien waren Kommunalpolitiker und Bürgermeister in den Schwarzwald gekommen. Der Langlauf fand in Hinterzarten statt, der Riesenslalom am Seebuck.

Anja Siedle startete in der Damen-Klasse I bis 45 Jahre. Sowohl in ihrer Klassenwertung wie auch in der Gesamtwertung erzielte sie dabei sowohl im Langlauf als auch in der Abfahrt die beste Zeit. Und schließlich gab es noch eine sogenannte Kombination, also eine Gesamtwertung aus Langlauf und Abfahrt, die sie mit dem Doppelsieg ebenfalls gewann. Daneben gab es noch einen weiteren erfolgreichen Teilnehmer aus der Region: Bürgermeister Jörg Frey aus Schonach siegte beim Langlauf in der Bürgermeister-Klasse. Der Alpencup 2018 findet in Hindelang statt.