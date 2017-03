Furtwangen Drastischer Schritt am Skiinternat: Eliteschmiede stößt an ihre Grenzen

Drastischer Schritt am Skiinternat: Eliteschmiede stößt an ihre Grenzen

Die Furtwanger Eliteschmiede für den Wintersport, das Skiinternat Skif, führt erstmals eine Obergrenze für Schüler ein. Grund ist das wachsende Interesse bei jungen Sportlern an der Einrichtung. Nur so könne die Qualität der Betreuung gesichert werden.

Im Skiinternat Furtwangen trainieren die Olympiasieger von morgen. Der Einrichtung eilt ihr guter Ruf voraus: Immer mehr Schüler möchten einen der begehrten Plätze im Internat ergattern. Ein Trend, der in diesem Jahr zu einem Novum führte: erstmals wurden fähige Schüler abgelehnt.

Georg Hettich, Sven Hannawald, Martin Schmitt: Das Skiinternat Furtwangen (Skif) hat Sportgrößen hervorgebracht, deren Namen nicht nur eingefleischten Fans kennen. Seit Jahrzehnten bildet das Skif Nachwuchs in den nordischen Disziplinen –­ Skilanglauf, Skisprung sowie der Kombination aus beidem – und Biathlon aus. „Das Skiinternat Furtwangen hat einen Namen im Sport. Das kann man mit Fug und Recht sagen“, so Bürgermeister Josef Herdner.

35 Schüler leben momentan im Skif. Viele von ihnen, etwa die Biathletinnen Mareike und Sabrina Braun oder die Skispringer Luca Roth und Quirin Modricker, verbuchen bereits jetzt beachtliche Erfolge beim Deutschland-Pokal oder den deutschen Jugendmeisterschaften. Insgesamt haben die Schüler in der vergangenen Saison sechs Meistertitel und 21 Medaillen bei nationalen und internationalen Meisterschaften gewonnen.

„Das Skiinternat war schon immer erfolgreich“, kommentiert Internatsleiter Niclas Kullmann. „Doch die Erfolge sind mehr geworden.“ Die positive Entwicklung schreibt Kullmann vor allem der Leistungssport GmbH zu, die Anfang 2011 gegründet wurde. Die Skiverbände in Baden-Württemberg arbeiten enger zusammen, die Nachwuchsarbeit beginnt bereits im Grundschulalter. „Da ist jetzt schon eine ganz andere Power dahinter“, sagt Kullmann. „Die andern schlafen ja auch nicht.“ Durch ein verbessertes Training in den heimischen Skiclubs kann das Skif zudem von Anfang an auf einem höheren Level mit den Sportlern trainieren.

Doch die Leistungssteigerung hat auch seine negativen Seiten – zumindest für den angehenden Nachwuchs. Denn erstmals musste das Internat Schüler trotz Potenzial ablehnen. „Wir müssen einfach schauen, dass die Qualität erhalten bleibt“, sagt Kullmann. Für jede Disziplin gebe es zwei bis drei Trainer. Der ideale Betreuungsschlüssel liege bei eins zu drei, maximal eins zu vier. „Und so langsam wird’s kritisch“, erklärt er. Daher in diesem Jahr die Entscheidung für eine Obergrenze.

Auch für die Stadt Furtwangen hat das Skif große Bedeutung. „Es ist definitiv ein Aushängeschild“, meint Herdner. In Zeiten, in denen es die Menschen in die Großstädte zieht, erhalte Furtwangen als Schulstandort, gekoppelt mit dem Skiinternat, eine andere Gewichtung. Darüber hinaus werde der Name der Stadt über die Grenzen des Schwarzwalds hinweg in die Welt getragen. „Das hat auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche“, bilanziert er.

Einige Profis trainieren bis heute am Skif, darunter Benedikt Doll, der amtierende Biathlon-Weltmeister im Sprint. Seit 2009 ist er Sportsoldat in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, seiner Heimat ist er treu geblieben und studiert parallel an der HFU.

Ob sich unter den jetzigen Schülern bereits eine weitere Skigröße befindet? Kullmann gibt hinsichtlich des möglichen Erfolgs seiner Schüler schon lange keine Tipps mehr ab. So oder so sei der Aufenthalt im Skif etwas besonderes: „Der eine schafft es bis ganz nach oben, der andere hatte eben eine schöne Zeit“, sagt er.