vor 2 Stunden SK Furtwangen Dramatische Entwicklung: Furtwanger Lebensretter reagieren sofort

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft in Furtwangen steuert einem gesellschaftlichen Missstand entgegen: Weil immer mehr Grundschüler in Gefahr geraten zu ertrinken, bietet der Verein jetzt einen Schwimmkurs für diese Altersgruppe an.