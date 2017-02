Furtwangen Donauquelle wird in ein wahres Farbenmeer getaucht

Donauquelle wird in ein wahres Farbenmeer getaucht

In einem besonderen Licht erstrahlt in diesen Tagen die Donauquelle unterhalb des Kolmenhofes – und zwar bis zum 12. Februar.

Über 30 Lichtquellen sorgen für eine faszinierende Atmosphäre in der verschneiten Umgebung der Donauquelle. Glühwein und Punsch an der Schneebar des Kolmenhofes laden zusätzlich zum Verweilen ein.



Die offizielle Eröffnung nahm Bürgermeister Josef Herdner vor. Herdner dankte Julian Schmitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ferienland, und Blasius Willmann für die kurzfristige und spontane Initiative für diese Illumination. Von Naturparkführerin Ingrid Schyle gab es interessante Fakten, Geschichten und Anekdoten über die Donauquelle. Verschiedene Aktivitäten wie Schneeschuh-, Laternen- und Vollmondschneeschuhwanderung gehören zum Programm in den nächsten Tagen.



Informationen im Internet: www.dasferienland.de/donauquelle