Furtwangen Die stolze Stadt ehrt ihre verdienten Sportler

Die Furtwanger Sportlerplakette geht an 59 Athleten. Sie stehen mit ihren Erfolgen stellvertretend für die 6500 Mitglieder in den örtlichen Sportvereinen, in denen der Nachwuchs nach Kräften gefördert wird.

Furtwangen – Die Sportlerehrung der Stadt Furtwangen war einmal mehr der Beleg dafür, dass die Gemeinde eine ausgesprochene Sportstadt ist. 59 Mal konnte Bürgermeister Josef Herdner zusammen mit dem Vorsitzenden des Sportverbandes, Norbert Staudt, erfolgreiche Sportler mit der Sportlerplakette auszeichnen. Allein 20 erhielten die Sportlerplakette in Gold, für die mindestens ein Titel als Deutscher Meister errungen worden sein muss. Aber auch für die Plaketten in Silber und Bronze sind die Messlatten ziemlich hoch gelegt.

Bei der Begrüßung der Sportler in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule, eine der Furtwanger Eliteschulen des Sports, dankte Norbert Staudt unter anderem auch Schule und Schulleitung des OHG gerade auch für ihr sportliches Engagement. Unter anderem haben Lehrer und Tutoren an der Schule entscheidend dazu beigetragen, dass die Spitzensportler beispielsweise am Skiinternat jedes Jahr so hervorragende Erfolge feiern können.

Ein Dank galt auch Bürgermeister Josef Herdner und der Stadt Furtwangen, dass erneut „dieser schöne alte Brauch“ der Sportlerehrung von der Stadt organisiert wurde. Staudt erinnerte daran, dass in den 21 Furtwanger Sportvereinen 6500 Mitglieder eingetragen sind, die regelmäßig Sport treiben, und es werde hier für jeden etwas geboten. Neben den entsprechenden Sportstätten sind gute Trainer und das Talent des Sportlers weitere wichtige Voraussetzungen. Und hier bieten gerade die Vereine ideale Rahmenbedingungen.

Staudt würdigte ausführlich die wichtigen Werte in den Vereinen. Und die Erfolge zeigten nicht zuletzt, dass die Nachwuchsförderung in den Vereinen hohe Priorität habe. Diesen ganzen Breiten- und Leistungssport gebe es aber nur dank eines großen ehrenamtlichen Engagements.

Bürgermeister Josef Herdner seinerseits dankte dem Sportverband, der jedes Jahr die Sportlerehrung organisiere und die entsprechenden Sportler aus den Vorschlägen auswähle. Doch zuvor gelte es für die Sportler entsprechend zu trainieren und dann erfolgreich an den Wettkämpfen teilzunehmen. Dabei werde Sport auf dem höchsten Niveau betrieben. Die Sportler tragen mit ihren Erfolgen auch den Namen Furtwangens hinaus ins Land. Und so überbrachte Herdner den erfolgreichen Sportlern die Glückwünsche von Stadt und Gemeinderat.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Rolf Langenbach und Rica Diehr mit Gitarre und Gesang. Stadtrat Ulrich Hättich hatte es dann erneut übernommen, die Sportlerehrung zu moderieren. Während Bürgermeister Herdner und der Vorsitzende des Sportverbandes, Norbert Staudt, die Ehrungen vornahmen, nannte Ulrich Hättich die entsprechenden Sportarten und auch die Erfolge dieser Sportler, häufig noch mit einigen weiteren interessanten Ergänzungen.

Am Ende der Ehrung ergriff noch einmal Norbert Staudt das Wort und dankte allen, die an dieser Sportlerehrung beteiligt waren. Ein besonderer Dank galt dann auch den Landfrauen Oberes Bregtal, die ein reichhaltiges Buffet vorbereitet hatten, an dem sich die Gäste der Sportlerehrung stärken konnten.

Die ausgezeichneten Sportler der Stadt

Mit der Sportlerplakette in Gold der Stadt Furtwangen für Sieger bei nationalen Meisterschaften oder Teilnahme an internationalen Meisterschaften ausgezeichnet wurden: Vom gemeinsamen Team Bregtalschule/OHG für den 1. Platz im Beachvolleyball bei den Special Olympics National Sommerspielen in Hannover aus der Bregtalschule: David Ohl, Selina Gärtner, Tim Hauser, Kevin Escher, Maren Zimmermann. Partner vom OHG: Thomas Kleiser, Melanie Rehberg, Nina Blessing, Rana Yildriz. Sportverein 1969 Furtwangen: Luzia Burgbacher (Platz 1 bei den Deutschen Meisterschaften Leichtathletik im Hammerwerfen Altersklasse W 55, Platz 2 bei den Deutschen Meisterschaften RKS im Dreikampf, im Gewichtwerfen und im Steinstoßen); KSK Furtwangen: Nadine Weinauge (5. Platz Frauen Europameisterschaft Ringen in Riga); Skizunft Brend: Walter Kuß (Skilanglauf, Platz 1 bei der Deutschen Meisterschaft Oberwiesental, Altersklasse); Sportverband: Christin Maier (Biathlon, Platz 1 (zweimal) Deutschlandpokal im Sprint und Massenstart); Sportverband: Daniela Maier (Skicross, Platz 1 Europacup im Pitztal, Platz 3, 4, 5 im Weltcup); Hochschule Furtwangen: Tobias Simon (Nordische Kombination, 2.

Platz bei der Winter-Universiade in Kasachstan); Sportler vom Skiinternat Furtwangen: Mareike Braun (Biathlon, Platz 1 Deutsche Jugendmeisterschaften im Sprint und in der Staffel, Platz 1 Deutschlandpokal Gesamtwertung); Sabrina Braun (Biathlon, Platz 1 Deutsche Jugendmeisterschaften in der Staffel, Platz zwei Deutschland-Poka Gesamtwertung, Platz 1 Alpen-Cup); Luca Roth (Skisprung, Platz 1 Deutsche Jugendmeisterschaften einzel, Platz zwei im Team); Quirin Modricker (Skisprung, Platz 1 Deutsche Jugendmeisterschaften Einzel, Platz 2 im Team); Jan Andersen (Nordische Kombination, Platz 1 und 2 FIS-Youth-Grand-Prix sowie Platz 1, 2 und 3 Deutscher Schüler-Cup).