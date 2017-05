Furtwangen Die raue Welt der Hütekinder lebt beim Geschichtsverein Furtwangen auf

Julia Heineke liest in der Arche aus ihrem Buch.

Furtwangen (cha) Unter den Zuhörern im Museumsgasthaus Arche waren einige, die das Leben als Hirtenbuben oder -mädle noch aus eigener Erfahrung kannten. Julia Heinecke las Passagen über das Hirtenbubenleben aus ihrem Roman „Kalte Weide“. Ihre Ausführungen ergänzte sie durch Fakten aus ihrem 2010 erschienenen Buch „Zwischen Viehhüten und Hirtenschule“. Das Leben der Hütekinder war nicht ganz so romantisch, wie Richard Dorer es in einem Gedicht darstellte, dennoch hatten viele der Hütekinder gute Erinnerungen an jene Zeit. Der Roman „Kalte Weide“ erschien erst 2016 und erwies sich als Renner, inzwischen ist bereits die dritte Auflage im Verkauf.

Julia Heinecke erzählt Miggis Erlebnisse als Hirtenbub im Schwarzwald in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Figur des Freiburger Jungen sei zwar erfunden, betont die Autorin, aber die Lebensumstände der Kinder auf den Höfen entsprechen durchaus der Realität. Und so erlebt Miggi, das in der Landwirtschaft unerfahrene Großstadtkind, auf dem Lederlehof verschlossene Menschen, Verzweiflung und Heimweh. Auf dem zweiten Hof, dem Nonnenfeldhof, trifft er es besser, Menschen, die auf das Kind zugehen, und ihm helfen, sich zurechtzufinden. Vor allem die Tochter Mina kümmert sich um den Buben. Hier begegnet er auch Zwangsarbeitern aus Polen und Frankreich.

Julia Heinecke illustrierte ihren Vortrag mit Fotos aus Furtwanger Archiven. Ihre Informationen rückten das romantische Bild vom Hütekinder-Dasein zurecht. Um 5 Uhr aufstehen, das Vieh hüten, im Stall helfen, 14 Kilometer Fußmarsch im täglichen Durchschnitt, hat die Autorin ausgerechnet. Am Nachmittag war Schule, kein Wunder, dass bei dem anstrengenden Arbeitstag so manches Kind einschlief. „In der Schule sitzt eine große Zahl übermüdeter und daher teilnahmsloser Kinder“, notierte 1929 ein Lehrer.

Dass Kinder zum Viehhüten auf Schwarzwaldhöfe geschickte wurden, hatte Vorteile für alle Seiten: Die Familien hatten einen Esser weniger, der Bauer eine billige Arbeitskraft, das Kind sein tägliches Essen. Erst die Erfindung der Elektrozäune in den 50er-Jahren beendete diese Zeit. Der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Gerhard Buchmann, dankte der Autorin.