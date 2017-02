Furtwangen Die Trends des Furtwangener Tourismus

Tourismus ist Thema einer Ausstellung des Geschichtsvereins.

Über den Tourismus damals und heute unterhielten sich Vorstandsmitglieder des Furtwanger Geschichts- und Heimatvereins mit Julian Schmitz, dem Geschäftsführer des Ferienlands. Anlass war die Ausstellung „Wälder reisen“, die Museumsleiterin Elke Kühn derzeit vorbereitet.

Eines der Ausstellungsstücke ist ein Foto der Wilhelmstraße um 1930, auf dem zu erkennen ist, wie viele Geschäfte damals in dieser Straße Waren anboten und wie stark sich das Furtwanger Stadtbild seither verändert hat. Auch Tourismus-Statistiken werden in der Ausstellung gezeigt, wie Elke Schön ankündigte.

Auf die Veränderungen im Tourismus ging Julian Schmitz ein. So haben sich die großen Gebäude, die in Neukirch ursprünglich für Urlauber entstanden waren, inzwischen überholt, sie werden überwiegend als Wohnungen genutzt. Steigende Tendenz weist dagegen die Nachfrage nach Ulaub auf dem Bauernhof auf. Allerdings seien auch hier gut ausgestattete Ferienwohnungen gefragt.

Schmitz berichtete von Vermietern, die 250 bis 270 Belegtage pro Jahr auf ihrem Hof zählen. Aber „die Qualität muss stimmen“, betonte er. Auch die Umgebung muss passen, der Hof sauber, gepflegt und mit Blumen geschmückt sein. „Etwas Idylle“ sei gefragt. Der Tourismus kommt auch den Einheimischen zugute, darüber war man sich in der Gesprächsrunde in der Arche einig. Als Beispiele wurden Schwimmbad, Ski- und Wanderwege genannt. Eine gute Infrastruktur unterstütze auch die Suche nach Fachkräften, die in der Industrie benötigt werden. Die Verzahnung zwischen Tourismus und heimischer Lebensqualität müsse besser werden, und dazu liefere die Tourismusorganisation ihren Beitrag, betonte Julian Schmitz. Das Ferienland sei eine Region, "auf die man stolz sein kann“, umriss Schmitz seine Erfahrung.