Furtwangen Die Projektprüfung ist eine dufte Sache

Die Werkrealschüler in Furtwangen legen sich mächtig ins Zeug und erzielen gute Noten für die Themen Parfüm und Rotes Kreuz.

Furtwangen (hei) Noch vor den Osterferien fand an der Furtwanger Werkrealschule die Projektprüfung für die neunten Klassen im Rahmen des Hauptschul-Abschlusses statt. Während die Prüfung selbst nicht öffentlich ist, ist es an der Werkrealschule üblich, den Achtklässlern ein oder zwei der besten Projekte vorzustellen. Sie erfahren dann bereits im Vorfeld, was sie im nächsten Schuljahr erwartet.

Rektor Frank Wallner machte den Schülern deutlich, dass die Note für diese Projektprüfung im Zeugnis genauso schwer wiegt wie die anderen Hauptfächer. Dabei ist die Bewertung sehr vielschichtig, denn es fließen gleichermaßen die Themenwahl, das Teamwork in der Gruppe oder die Vielschichtigkeit der Darstellung ein. Ganz besonders begrüßte es der Rektor, dass in dieser neunten Klasse die sechs Schüler der Integrationsgruppe aus der Bregtalschule, wie auch sonst im Unterricht üblich, voll in die Projekte integriert wurden und im Rahmen ihrer Fähigkeiten überall mitmachten.

Insgesamt waren es sieben Projektgruppen. Und alle hatten sich etwas Besonderes zu ihrem Thema einfallen lassen: Beim Schloss Neuschwanstein beispielsweise wurde der Eingangsbereich im Klassenzimmer nachgebaut. Zum Thema deutsche, italienische und türkische Küche wurde eifrig gekocht, von der Rinderroulade bis zum Tiramisu. Alles wurde im Video festgehalten, und die Prüfungskommission bekam Kostproben serviert.

Beim Thema Motorroller wurde ein solches Gefährt in die Schule mitgebracht und zusätzlich der Motor eines älteren Fahrzeugs auseinandergenommen, um die Funktionsweise vorzustellen.

Den Mitschülern wurden nun die beiden am besten bewerteten Projekte vorgestellt. Auf dem zweiten Platz landete „Das Parfüm“.

Die Darstellung war hier vielschichtig und begann bei der Erfindung des Parfüms vor Jahrtausenden in Mesopotamien. Weiter ging es mit geschichtlichen Entwicklungen bis zur Neuzeit. Als besonderen Spaß hatten die Schüler für die Zuhörer nach jedem Abschnitt eine Quizfrage im TV-Stil vorbereitet. Weiter ging es zur aktuellen Entwicklung vom Kölnisch Wasser bis zu den großen Parfüms aus Grasse, und selbst der Roman „Das Parfüm“ durfte in der Darstellung nicht fehlen. Die beste Note gab es schließlich für die Vorstellung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Auch hier war die Einleitung ein geschichtlicher Abschnitt über die Entstehung des DRK. Weiter ging es aber mit der aktuellen Situation des DRK und der Organisation in Deutschland bis zu den Ortsverbänden. Im Video nachgespielt wurde ein Unfall an der Schule mit Alarmierung über die Leitstelle und Einsatz des Rettungswagens. Natürlich hatten die Schüler auch die Leitstelle in Villingen und die Rettungswache in Furtwangen besucht. Und schließlich stellten sie ganz fachkundig das EKG und den Einsatz des Defibrillators vor.