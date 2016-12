Furtwangen Die Pflichten der Furtwanger Bürger im Winter

Die Stadtverwaltung weist Hauseigentümer und Mieter auf die Vorschriften bei Schnee- und Eisglätte hin

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Straßenanlieger verpflichtet sind, die Gehwege zu reinigen, bei Schnee zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

In 30-Kilometer-Zonen entfalle die Pflicht zur Gehwegräumung. Hier müssen die Anlieger eine ein Meter breite Fläche entlang des Fahrbahnrandes bestreuen. Ausgenommen von dieser Regelung seien die Friedrich-, Ilben-, Kussenhof- und Rabenstraße. In diesen vier Straßen müssten die Gehwege geräumt und gestreut werden, obwohl sie in einer Tempo-30-Zone liegen.

Die Räum- und Streupflicht betreffe in erster Linie Grundstückseigentümer. Bei der Übertragung auf Mieter bestehe für Vermieter eine Überwachungspflicht. Gehwege sind Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind. Sie seien auf mindestens einem Meter Breite zu räumen. Falls auf keiner Straßenseite ein Gehweg vorhanden ist, bestehe die Räum- und Streupflicht für eine Fläche von einem Meter Breite entlang des Fahrbahnrandes. Das Gleiche gelte für verkehrsberuhigte Bereiche.

Die Gehwege beziehungsweise Fahrbahnränder müssten werktags bis 6.30 Uhr, sonn- und feiertags bis 7.30 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee falle oder Glätte auftrete, sei unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht ende um 21 Uhr. Der geräumte Schnee und das auftauende Eis seien auf dem restlichen Teil des Gehweges oder, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rand der Fahrbahn anzuhäufen.

Die geräumten Flächen müssten so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit gewährleistet sei. Für jedes Grundstück sei ein Zugang zur Fahrbahn in mindestens einem Meter Breite zu räumen. Nach Tauwetter seien die Straßeneinläufe so freizumachen, dass Schmelzwasser ablaufen könne. Die Nichtbefolgung der Räum- und Streupflicht könne mit einer Geldbuße bis 500 Euro geahndet werden. Außerdem könnten Grundstückseigentümer für Schäden, die Personen bei einem Sturz erleiden, haftbar gemacht werden. Das treffe auch zu, wenn Personen auf die Straße ausweichen müssen und dabei zu Schaden kämen.