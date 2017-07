Furtwangen Die Glasfaser kommt in die Stadt Furtwangen  nun haben auch die Erdarbeiten begonnen

Die Glasfaser kommt in die Stadt Furtwangen – nun haben auch die Erdarbeiten begonnen

Mit einem symbolischen Spatenstich im Katzensteig beginnt offiziell die Verlegung des Breitbandkabels im Stadtgebiet. Seit einiger Zeit laufen dafür Planungen und Vorarbeiten.

An verschiedenen Stellen in der Stadt wurde parallel zu anderen Arbeiten wie der Kanalverlegung im Katzensteig oder in Neukirch ein Leerrohr verlegt. In das können jetzt die Glasfaserkabel eingeblasen werden.

Nun haben auch die Erdarbeiten begonnen, um das Glasfaser in der Stadt zu verteilen. Momentan wird das Leerrohr von der bereits vorhandenen Leitung im Katzensteig hinunter gelegt in die Bismarckstraße. Noch 2017 sollen die Hauptleitungen durch das Stadtgebiet folgen, zuerst über die Bismarckstraße zum Marktplatz. Von dort geht es zum Rössleplatz und der Kreuzerstraße, wo der Furtwanger Knotenpunkt errichtet wird. Weiter geht es durch die Bahnhofstraße zur Süd­tangente und Richtung Schönenbach. Bis dahin soll etwa die Hälfte der Strecke nach Vöhrenbach fertiggestellt werden.

2018 geht es laut Plan weiter Richtung Vöhrenbach und Hammereisenbach, wo der Anschluss an die Ringleitung über Herzogenweiler nach Villingen-Schwenningen erfolgt. Im Stadtgebiet geht es zeitgleich weiter über die Wilhelmstraße und Carl-Diem-Straße in die Hinterbreg. Dort soll dann über den Dilgerhof der Anschluss nach Neukirch gelegt werden. Über das bereits liegende Leerrohr erfolgt zudem die Anknüpfung in Richtung Schönwald über die Katharinenhöhe, womit die Ringleitung geschlossen ist.

Schon ehe diese Leitung in Betrieb gehe, sagte Bürgermeister Josef Herdner, könne über ein bereits liegendes Glasfaserkabel der Knoten in der Kreuzerstraße angeschlossen werden. Damit können, je nach Wetterlage, bereits Ende des Jahres die ersten Anwesen und Betriebe am Glasfasernetz hängen.

Laut Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandkabel, ist der Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Gründung dieses Zweckverbandes den richtigen Weg gegangen. Im Kreis seien tatsächlich alle Gemeinden an dem Projekt beteiligt, eine wichtige Voraussetzung für eine sinnvolle und kostengünstige Verlegung, sagte er.

In Furtwangen übernehmen die komplette Verlegung und auch den Anschluss der gemeldeten Häuser die Spezialisten der Kabel & Tiefbau GmbH aus Kehl-Goldscheuer. Bauleiter im Auftrag des Zweckverbandes ist Benno Schramm von der SBK Ingenieursgesellschaft in Ingersheim. 13,5 Kilometer Leitungen gilt es zu verlegen, am Ende werden es für Furtwangen ungefähr 55 Kilometer Glasfaserkabel sein.

Sehr zufrieden zeigte sich Herdner mit dem Umstand, dass bereits 222 Hausbesitzer im Stadtgebiet mitmachen. Rund drei Viertel lassen gleich einen Anschluss ins Haus legen. Die Übrigen haben zumindest der meist kostenlosen Ablage des Glasfaserkabels auf dem eigenen Grundstück zugestimmt. Ein späterer Anschluss würde für sie sonst wesentlich teurer werden.

Die Stadt wird etwa zwölf Millionen Euro investieren, allein 2017 sind es 2,5 Millionen Euro. Dazu kommen aber auch stattliche Zuschüsse. Federführend für die ganze Maßnahme ist der Zweckverband und nicht die Stadtverwaltung. Dabei bestätigten die Vertreter der ausführenden Firmen der Stadtverwaltung eine optimale Kooperation, gerade im Bauamt. Hier seien kurzfristige Abstimmungen immer problemlos möglich. Nun hoffen alle Beteiligten auf einen nicht zu kalten Winter, denn bei entsprechenden Minus-Temperaturen kann das Glasfaser-Kabel nicht mehr verarbeitet werden.