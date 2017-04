Furtwangen Die Gesundheitswoche braucht eine Verjüngungskur

Organisator Michael Schlageter zieht Bilanz: Einiges läuft gut, einiges muss in zwei Jahren deutlich verbessert werden.

Mit einem Musik-abend fand die fünfte Furtwanger Gesundheitswoche am Freitagabend im Gasthaus Rössle ihren Abschluss. Das Lokal war gut besetzt. Und die drei bekannten Furtwanger Musiker Rolf Langenbach, Andrea Klausmann und Hans Bausch sorgten in bewährter Weise für gute musikalische Unterhaltung.

Der Abschluss war dann auch der Anlass für ein Gespräch mit Michael Schlageter von der Stadtverwaltung, der bei der Organisation dieser Gesundheitswoche die Hauptarbeit geleistet hatte. Wenn auch der Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen (VdU) neben der Stadt Furtwangen als Mitveranstalter auftrat, die wesentliche Organisation hatte Michael Schlageter übernommen. Dies war ihm auch deshalb möglich, so Schlageter, weil die Stadtverwaltung und Bürgermeister Josef Herdner voll hinter dieser Gesundheitswoche und damit auch seiner Arbeit stehen.

Insgesamt zog er eine deutlich positive Bilanz von der Gesundheitswoche 2017, sie sei „recht gut“ verlaufen und auch entsprechend bei den Besuchern angekommen. Allerdings, da ist sich Schlageter sicher, muss für die nächste Gesundheitswoche in zwei Jahren einiges geschehen, um die Veranstaltung weiter attraktiv zu halten.

Er nannte auch gleich einige Punkte, bei denen er ansetzen möchte. So war die Eröffnung im ehemaligen Krankenhaus in diesem Jahr deutlich schlechter besucht als vor zwei Jahren. Ein wesentlicher Grund dafür sei sicherlich auch das strahlende Frühlingswetter gewesen, da zog es sicher nur wenige zu einer solchen Veranstaltung mit Vorträgen in den O-Bau der Hochschule. Dem müsse man auf jeden Fall Rechnung tragen, indem man die Zahl der parallelen Vorträge eventuell von vier auf zwei reduziert, so dass auch bei einer geringeren Zuhörerzahl die einzelnen Referenten noch eine entsprechende Resonanz erfahren.

Überarbeitet werden müsste aber auch das eigentliche Angebot während dieser Woche. Eine ganze Reihe von Programmpunkten werde fast unverändert seit der ersten Gesundheitswoche angeboten und findet damit sicherlich häufig nur noch ein geringeres Interesse.

Es gab aber auch wieder Highlights mit besonders großem Andrang: beim Sehtest-Mobil auf dem Marktplatz von Optik Böhler standen die Interessenten wieder Schlange. Interesse fand auch der Vortrag von Optik Rutschmann zur Ergonomie am Arbeitsplatz und besonders große Resonanz erzielte man mit dem Vortrag der Lindenapotheke über Homöopathie im Bürgersaal mit mehr als 50 Besuchern.

Es gab aber auch andere Veranstaltungen wie beispielsweise die Information über die Pflegeversicherung und die hier entstehenden großen Versorgungslücken, die das Altenheim St. Cyriak in Kooperation mit der Allianz-Versicherung angeboten hatte: dort war kein einziger Interessent gekommen. Daher müsse man überlegen, so Schlageter, wie man das Angebot der Gesundheitswoche 2019 erneuern könne und zum anderen auch noch besser über die interessanten und wichtigen Themen informiert, damit die Angebote auch genutzt werden.