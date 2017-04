Furtwangen Die Breg sucht sich einen neuen Weg durchs Tal

Der Fluß spült immer öfter Teile einer Wiese bei Schönenbach weg. Grundbesitzer und Pächter sind ratlos, der Ortschaftsrat machtlos – der Naturschutz stellt besondere Anforderungen.

Furtwangen – Grundbesitzer und Pächter sind gleichermaßen ratlos: Im Schönenbacher Tal holt sich die Breg nach und nach große Flächen einer Wiese. Im Schönenbacher Ortschaftsrat wurde hier diskutiert, was man tun könnte.

Vorgebracht wurde die Situation von Mitgliedern des Ortschaftsrates. An einzelnen Stellen sei das Flussbett der Breg ursprünglich durch große Steine festgelegt worden. Doch inzwischen habe sich der junge Fluss hier einen neuen Weg hinter den Steinen gesucht. Und bei jedem Hochwasser wird wieder rund ein Meter der Wiesenfläche weggespült.

An einer Stelle seien hier beispielsweise in relativ kurzer Zeit gut 40 Quadratmeter Wiese in der Breg untergegangen. Manuel Dufner erinnerte daran, dass man früher diese Stellen mit Weidegeflecht gesichert habe. Ortsvorsteher Hansjörg Hall machte allerdings deutlich, dass hier vom Naturschutz inzwischen andere Maßstäbe gesetzt werden. So seien die 1989 gesetzten Steine in der Breg eigentlich nicht zulässig. Es sei gewollt, dass der Bach sich einen eigenen Weg sucht und durch neue Mäander den Lauf verlängert.

Angemerkt wurde dazu, dass der Biber im Schönenbacher Tal sehr aktiv sei. Der natürliche Bewuchs am Ufer der Breg, der auch das Flussbett gefestigt habe, sei an vielen Stellen fast vollständig verschwunden. Dazu will man sich bei den Behörden erkundigen, was hier getan werden kann.

Analyse der Dorfentwicklung

Wie Ortsvorsteher Hansjörg Hall im Ortschaftsrat zudem informierte, fand im Landratsamt ein Workshop zur Entwicklung der Ortsteile im Zeichen des demographischen Wandels statt. Betrachtet wurde hier die Entwicklung bis etwa 2030. Dabei habe sich gezeigt, dass Schönenbach über eine gute Infrastruktur verfüge. In anderen Gemeinden sei die Situation deutlich schlechter. Grund dafür ist sicherlich auch die Nähe zur Stadt Furtwangen selbst.

Die Einkaufsmöglichkeiten seien in akzeptabler Entfernung, dazu verfüge Schönenbach über eine Tankstelle mit Shop, einen Kindergarten, eine Sporthalle und zahlreiche Vereine mit Angeboten für jedes Alter.

Allerdings gebe es auch Probleme, die Hall ausdrücklich dem Landrat vorgetragen habe: Es bestehe die Gefahr, dass die Jugend aus Schönenbach abwandert, weil sie keine Flächen für Wohnungsbau findet. Genauso fehlen Gewerbeflächen für Handwerk und kleine Betriebe. Und nicht zuletzt wurde auch vom Ortschaftsrat der mangelhafte Nahverkehr in Richtung St. Georgen moniert.