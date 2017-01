Furtwangen Dezemberwetter in Furtwangen ist wieder extrem

Furtwangen erlebte in diesem Winter den sonnigsten und trockensten Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zugleich war der Dezember zum vierten Mal hintereinander zu warm.

Im ganzen Monat wurden an der Wetterstation auf dem Kussenhof lediglich 9,9 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, das waren kaum fünf Prozent des Sollwerts. Bislang hatte der Tiefstwert im Dezember bei 56 Litern gelegen, das war im Jahr 2015. Im langjährigen Mittel ist der Dezember in Furtwangen der niederschlagsreichste Monat des Jahres.

Selbst in anderen Kalendermonaten ist solche Trockenheit, wie sie in den vergangenen Wochen herrschte, extrem selten: Seit Beginn der Furtwanger Aufzeichnungen im Jahr 1979 war lediglich der November 2011 mit 6,7 Litern je Quadratmeter noch trockener. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte (der sich auf Messungen seit 1881 stützen kann), war – bezogen auf ganz Baden-Württemberg – einzig und allein der Dezember 1963 noch trockener.

Entsprechend erreichte die Sonneneinstrahlung Rekordwerte. Mit 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter wurde in Furtwangen der bisherige Spitzenwert vom Dezember 2006, der bei 39 Kilowattstunden lag, noch überschritten. Gemessen am langjährigen Durchschnitt lag die Dezembersonne um 51 Prozent im Plus. Die Einstrahlung war sogar höher als im vorangegangenen November und auch höher als in manchen Jahren im Januar oder auch im Februar.

1,4 Grad über Normalwert

Die Temperaturen lagen mit einem Mittel von 0,6 Grad um durchschnittlich 1,4 Grad über dem Normalwert. Damit war der Dezember in den vergangenen sechs Jahren fünfmal zu warm. Die Extremwerte im vergangenen Monat lagen bei minus 6,5 Grad einerseits (am 28. Dezember) und 10,5 Grad anderseits (am 10. Dezember). Dass der Dezember in Furtwangen nicht einmal zweistellige Minusgrade erreicht, hat es in den achtziger Jahren noch nicht gegeben, erst seit den Neunzigern ist dies Phänomen zu beobachten. Bei milden Temperaturen und Trockenheit war an Schnee im Dezember freilich nicht zu denken. Lediglich am 19. und am 26. gab es einen Hauch von Schnee.

Damit war der Dezember nun schon in zwei Jahren in Folge praktisch schneefrei – das hat es seit Beginn der Aufzeichnungen nie zuvor gegeben. In den achtziger Jahren lag die mittlere Schneehöhe im Dezember noch bei 25 Zentimetern, in den vergangenen vier Jahren hingegen bei gerade fünf Zentimetern.

Erst zum Jahreswechsel wurde es kälter und es setzte leichter Schneefall ein. Im langjährigen Mittel ist der Januar mit minus 2,0 Grad der kälteste Monat des Jahres. Aber auch hier ist der Trend zu höheren Temperaturen erkennbar: In den achtziger Jahren lag der Januar noch bei minus 3,0 Grad, im aktuellen Jahrzehnt liegt der Wert bislang bei minus 1,7 Grad. Die Sonneneinstrahlung erreicht in einem normalen Januar in der Summe 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter, wobei die Tageswerte, die zum Jahresbeginn über zwei Kilowattstunden nicht hinauskommen, Ende Januar aufgrund der bereits längeren Tage schon wieder bis auf 2,8 Kilowattstunden ansteigen können.

Die Niederschläge erreichen im Mittel 184 Liter pro Quadratmeter, damit ist der Januar nach dem Dezember im Durchschnitt der feuchteste Monat. Die Schneehöhe bemisst sich im Mittel auf 28 Zentimeter. Die bisherigen Spitzenwerte wurden mit rund zwei Metern Ende Januar 1981 gemessen.