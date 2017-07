Furtwangen Der Sommermarkt geht ins 35. Jahr  Oder sind es doch 196?

Der 35. Sommermarkt findet in der Furtwanger Innenstadt statt. Das Marktgebiet umfasst am Mittwoch, 19. Juli, von 8 bis 18 Uhr den kompletten Marktplatz sowie Teile der Gerwigstraße und der Friedrichstraße.

Trotz der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Geschäfte in der Wilhelm-, Bismarck-, Gerwigstraße (bis zur Einmündung Lindenstraße) sowie Linden- und Grieshaberstraße anzufahren. Das Parkhaus am Rathaus beim Neukauf steht zur Verfügung, zusätzlich ab 14 Uhr der Pausenhof der Friedrichschule in der Friedrichstraße.

1982 hatte der Gemeinderat den Sommermarkt wieder ins Leben gerufen. Vermutlich geht er auf den früheren Junimarkt zurück, der traditionell am Johannes-Tag seit 1821 stattfand. Vier Krämermärkte gab es bis 1958 jährlich: den Mai-, den Juni-, den September- und den Barbaramarkt im Dezember.

Weil immer weniger Aussteller kamen, wurde ab 1959 auf die beiden Marktgeschehen im Juni und Herbst verzichtet. Auch die beiden übrigen Märkte spürten in den folgenden Jahren das mangelnde Interesse der Krämer. Am Barbaramarkt 1969 wurden gerade noch 37 Stände gezählt, wobei die Konkurrenz der an diesem Tage stattfindenden Märkte in der Umgebung auch zugenommen hatte. Seit Jahren pendelte sich die Anzahl der Händler bei etwa 90 ein. Mit dem Standrechtfest 1973 wurde ein neuer Markt geschaffen: der Trödlermarkt. Der beruft sich vom Datum her auf den früheren Herbstmarkt. Mit Fertigstellung der Martin-Schmitt-Straße wurde 1982 der Sommermarkt am dritten Mittwoch im Juli eingeführt.