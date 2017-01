Furtwangen Der Musik in Furtwangen eng verbunden

Dieter Disch und Anton Dold empfangen Auszeichnung beim Neujahrskonzert der Stadtkapelle Furtwangen.

Furtwangen – Im Rahmen des Neujahrskonzertes der Stadtkapelle Furtwangen (wir berichteten) gab es auch Ehrungen für zwei verdiente Musiker. Alexander Kemmerle als Vertreter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar zeichnete Dieter Disch für 40 Jahre und Anton Dold für 25 Jahre im Dienst der Blasmusik aus. Beide begannen ihre musikalische Karriere in der Jugendkapelle der Stadtkapelle. Deshalb erfolgt hier auch die Ehrung durch den Blasmusikverband etwas früher als durch die Stadtkapelle selbst.

Beim Blasmusikverband zählt sowohl die Zeit in der Jugendkapelle als auch in der Stadtkapelle. Bei den Ehrungen der Stadtkapelle selbst dagegen wird alleine die Zeit als Musiker in der Stadtkapelle gerechnet. Anton Dold begann 1992 in der Jugendkapelle mit seiner Klarinette, zwei Jahre später wechselte er in die Stadtkapelle und spielt bis heute die Klarinette. Er erhielt die silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.

Dieter Disch trat 1977 in die Jugendkapelle ein, drei Jahre später wechselte er in die Stadtkapelle. Er spielte die ganzen 40 Jahre die Trompete. Alexander Kemmerle ehrte ihn mit der Ehrennadel in Gold des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Im Namen der Stadtkapelle selbst gratulierte Volker Schwer den beiden Musikern zu ihrer Ehrung.

Ein Beweis für die umfangreiche Jugendarbeit in der Stadtkapelle Furtwangen war beim Neujahrskonzert die Ehrung von 14 jungen Musikern mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen des Blasmusikverbandes in Bronze. Die Jugendlichen mussten sich dafür im November einer entsprechenden Prüfung durch den Blasmusikverband stellen. Dabei geht es nicht nur um die praktische Beherrschung des Instruments, die mit Vortragsstücken, Blattspiel oder Tonleitern unter Beweis gestellt werden muss. Auch verschiedene Themen aus der Musiklehre wie Rhythmik oder Gehörbildung werden geprüft.

Ein besonderer Dank des Vorsitzenden der Stadtkapelle, Volker Schwer, galt verschiedenen Musikern in der Stadtkapelle, die die entsprechende Theorie-Ausbildung für die Nachwuchs-Musiker übernommen hatten: Philipp Sauter, Florian Brüser, Bernhard und Markus Weißer sowie Manuel Burgbacher.

Ein besonderes Lob hatte Volker Schwer noch für zwei dieser erfolgreichen Nachwuchsmusiker parat. Die beiden Schlagzeuger Maximilian Riesle und Justin Hemer hatten das beste Gesamtergebnis aller jungen Musiker bei dieser Prüfung erreicht. Neben den beiden erhielten ebenfalls das Leistungsabzeichen in Bronze die Klarinettisten Jochen Kleiser, Julia Dorer, Simon Link und Katja Schirmaier, mit der Querflöte Monika Kleiser, Leonardo Fusco, Deborah Hawlicek, Sophie Scholl und Sabrina Simicak sowie mit der Trompete Annika Burgbacher, Lukas Dorer und Marcel Weis.

Volker Schwer hofft, dass beim nächsten Neujahrskonzert erneut eine so große Zahl von jungen Musikern nach der erfolgreichen Prüfung mit dem Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet werden können. Gleichzeitig forderte er die erfolgreichen Absolventen auf, sich nun auf das noch wesentlich anspruchsvollere Leistungsabzeichen in Silber vorzubereiten.