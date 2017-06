Furtwangen Der Kuckuck ist wieder ein Riesen-Hingucker

Das Uhrenmuseum und damit die Uhren-Straße sind bei der Südwest-Messe in VS-Schwenningen weithin sicht- und hörbar vertreten – gerade so wie bei der Landesgartenschau 2010.

Furtwangen – Er war eine Attraktion der Landesgartenschau 2010 in Villingen-Schwenningen: der Riesenkuckuck in der Biwakschachtel des Alpenvereins. Nun soll er wieder zum Leben erweckt werden und den Stand der Deutschen Uhrenstraße bei der Südwest-Messe vom 10. bis 18. Juni zieren. Auf die Idee kam Eva Renz, Kommunikationsexpertin des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwangen und Koordinatorin des Projektes. Hintergrund ist das 25-jährige Bestehen der Deutschen Uhrenstraße, die sich bei der Messe präsentiert und sich den Stand mit der Stadt Villingen-Schwenningen teilt.

Nach 2010 landete der große Vogel bei der Firma Hubert Herr in Triberg, die per Leihvertrag das Exponat zur Verfügung stellt. Glückliche Verknüpfungen mit dem Kuckucksuhren-Hersteller, dem Museum, der Fachhochschule und dem Aussteller ermöglichten eine preisgünstige Reaktivierung. Wertvolle Arbeit leistete Restaurator Matthias Beck, der das Konzept entwickelte, umgesetzt durch den Leiter der HFU-Schreinerwerkstatt, Michael Ketterer.

Der Kuckuck wird sich alle Viertelstunden melden, verkündet zu den vollen Stunden die Uhrzeit mit seinem Kuckuckucksruf, kippt nach vorne und öffnet den Schnabel. Insgesamt wird das Objekt über 2,10 Meter groß sein. Ein funkgesteuertes Werk der Schwenninger Firma Bürk treibt die Zeiger eines Zifferblattes mit 30 Zentimetern Durchmesser an.