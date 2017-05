Furtwangen Demenz gibt es in Furtwangen auch von der humorvollen Seite

Die Schauspieler Britta Dumke-Martin und Uwe Spille zeigen spielerisch die Folgen der Krankheit auf.

Furtwangen – Knapp 40 Zuschauer zog es in die Aula der Hochschule, wo ein Schauspielerpaar das Thema Demenz genauer unter die Lupe nahm – und zum Nachdenken anregte.

Mit ihrem kleinen Schauspiel über das „Große Vergessen“ tourt das Schauspielerpaar Britta Dumke-Martin und Uwe Spille aus Villingen-Schwenningen momentan durch den Schwarzwald-Baar-Kreis. In Furtwangen gastierten sie in der Aula der Furtwanger Hochschule. Die knapp 40 Zuschauer folgten mit Interesse den kleinen Rollenspieleinlagen, lachten über die ein oder andere ironische Folgerung und staunten über die Ergebnisse verschiedener Studien.

„Folgen Sie uns auf unserer kleinen Reise nach Utopia“, luden die Schauspieler das Publikum ein. So zeigten sie in mehreren Zwischenszenen das in die Jahre gekommene Ehepaar Irene und Heinz, das zu Beginn noch lebensfroh und fit seinen Alltag bestreitet. Die Diagnose, dass Irene an Demenz erkrankt ist, schockiert beide gleichermaßen und der rapide Verlauf der Krankheit, anschaulich von Schauspielerin Britta Dumke-Martin dargestellt, steht der geduldigen Betreuung des Ehemannes Heinz alias Uwe Spille gegenüber.

„Danke, dass ich mit dir den Verstand verlieren kann“, so Irene eines Morgens zu ihrem Ehemann, den die aussichtslose Situation am meisten betrifft. „Wenn wir zusammen durch die Stadt gehen, wechseln manche Menschen die Straßenseite“, beklagt er in einem Interview. Krankheit, Alter und Tod würden nicht zur heutigen Leistungsgesellschaft passen und die Gesellschaft wolle nichts mit dem Anderssein zu tun haben, konfrontierten Spille und Dumke-Martin in ihrer Rolle als Moderatoren und beendeten ihr Stück mit dem Aufruf: Man sollte sein Leben leben, bevor man tot ist.

„Dieses Stück ist in enger Kooperation mit dem Arbeitskreis Demenz des Gesundheitsamtes entstanden“, erklärte Regina Bündchen von der Präventionsstelle. Der Kontakt zur Hochschule kam durch Peter König zustande, der in den Studiengängen Angewandte Gesundheitswissenschaft und Physiotherapie auch die Krankheit Demenz und pflegespezifische Probleme thematisiert.