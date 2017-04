Linach Das Publikum singt zu den Harmonikas der Wälderbuebe kräftig mit

Mit drei Formationen präsentierte sich der Harmonikaverein Wälderbuebe Linach beim Jahreskonzert in der Furtwanger Festhalle. Oliver Albrecht leitete alle drei Gruppierungen: das Jugendorchester, das Ensemble und das Hauptorchester.

Durch das Programm führte Florian Klausmann. Er verstand es hervorragend, interessante Informationen zu den Werken mit genau so vielen humorvollen Kommentaren zu versehen. Die Festhalle war gut besucht, als das Jugendorchester das Programm eröffnete.

Die jungen Musiker waren bei der Hymne „Scotland the Brave“ gleich gefordert. Gefühlvoll wurde es bei „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“. Auch mit einem flotten Tequila sowie einer traditionellen Melodie unterhielt der Nachwuchs das Publikum bestens. So ging es natürlich nicht ohne Zugabe: Bei der „Schwarzwald-Marie“ sang sogar das Publikum mit.

Besondere Leckerbissen verspricht immer das Ensemble der Wälderbuebe. Mit den Musikern Oliver Albrecht, Kathrin Kern, Klaus Dorer, Martin Dorer und Walter Straub sowie dem Schlagzeuger Pascal Kapp wurden interessante Werke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen dargeboten.

Das begann mit einem flotten Rag aus dem 20. Jahrhundert von George Gershwin, gefolgt von „Solvejgs Lied“ aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg, nun aus dem 19. Jahrhundert. Wiederum ein Jahrhundert früher entstanden die bekannten Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Hier erklang der Frühling, natürlich passend zur Jahreszeit. Und noch einmal ein Jahrhundert zurück ging es mit ungarischen Tänzen aus dem 17. Jahrhundert. Hier hatte der zeitgenössische Komponist Ferenc Farkas versucht, mit höfischer Musik an das nationale Selbstbewusstsein der Ungarn zu erinnern. Das Musical „My fair Lady“ und der Titel „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst“ führten zurück in 20. Jahrhundert. Das Publikum forderte auch vom Ensemble eine Zugabe.

Für die Pause hatte der Harmonikaverein eine besondere Einlage vorbereitet: Nach ein paar kleinen technischen Start-Schwierigkeiten war ein Fernseh-Beitrag über den Neubau des Hinterbauernhofs in Linach aus dem Jahr 1980 zu sehen. Natürlich gehörte auch Bauer Roman Braun zum Publikum, Ehemann der Landtagsabgeordneten der Grünen, Martina Braun. Sie war nach der Hochzeit 1983 als Bäuerin in den neuen Hof eingezogen.

Den dritten Teil des Konzertes bestritt das Hauptorchester fast durchweg mit sehr bekannten und beliebten Melodien. Es begann flott mit dem großen Hit von Sammy Davis jr. „Candy man“. Im Kontrast dazu stand eine irische Segnungsmelodie. Dann standen drei schwungvolle Tanzmelodien auf dem Programm. Das begann mit dem beliebten und sehr vielseitigen Donauwalzer, gefolgt von dem bekannten Tango „Ole Guapa“ sowie dem Samba „Brazil“. Den Schlusspunkt setzte ein weiterer Hit: „Summer of 69“ des Rocksängers Bryan Adams.

Mit viel Applaus belohnte das Publikum die „Wälderbuebe Linach“ für den gelungenen Abend. Und das Orchester ließ es sich nicht nehmen, sich mit drei Zugaben, darunter „Veronika der Lenz ist da“, zu bedanken.