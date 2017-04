Furtwangen Das Furtwanger Planschbecken soll wieder wärmer werden

Der Verein Bregtalbad plant eine große Investition: 23 000 Euro sind nötig für eine neue Absorberanlage. Dabei kann der Vereinswettbewerb helfen.

Furtwangen – Wärmeres Wasser für das Kinderplanschbecken im Bregtalbad, das ist der Wunsch des Vereins Bregtalbad Furtwangen. Denn die Absorberanlage zur Erwärmung dieses Kleinkinder-Beckens ist inzwischen in die Jahre gekommen und erfüllt kaum noch ihren Zweck. Doch eine neue Absorberanlage zur Wassererwärmung wird etwa 23 000 Euro kosten.

Ein solcher Betrag, so Projektleiter Michael Straub vom Bregtalbad-Verein, ist für den Verein aktuell nicht zu stemmen. Diese Absorberanlage kann also nur installiert werden, wenn sich entweder ein entsprechender Spender findet oder, so die stille Hoffnung, der Verein beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER zu den Gewinnern gehört.

Dabei ist es beachtlich, was der Bregtalbad-Verein in den letzten Jahren geleistet hat. 2011 hatte sich dieser gemeinnützige Verein gegründet und auch bereits wenige Wochen später offiziell das Furtwanger Freibad, nun umbenannt in Bregtalbad, von der Stadt Furtwangen übernommen. Für die Stadt war es in der damaligen Finanzlage kaum noch möglich, das Bad weiter zu betreiben. So beginnt nun bald die siebte Saison unter der Regie dieses Vereins, der im Wesentlichen von der ehrenamtlichen Mitarbeit lebt.

Mit viel Engagement hat der Verein bereits sechs Jahre lang erfolgreich das Bad betrieben und vielen tausend Besuchern den Spaß im Wasser möglich. Das beginnt beim Kassendienst und beim beliebten Kiosk. Es gibt aber auch vieles im Hintergrund zu tun, von der Reinigung bis zur Reparatur. Und immer wieder muss auch kräftig investiert werden. In diesem Jahr steht eine große Reparatur an, wenn der Beckenkopf erneuert werden muss.

Bereits 2013 wurde für das große Becken eine Absorberanlage auf dem Dach der Sporthalle errichtet, die das Becken sehr erfolgreich aufheizt. Die Absorberanlage für das Kinderbecken dagegen ist bereits mehr als 20 Jahre alt und besteht aus Gummimatten, in denen das Wasser durch die Sonne erwärmt wird. Doch der Gummi ist inzwischen brüchig, auch eine Erwärmung findet nur noch sehr langsam statt. Häufig ist nun das Wasser im großen Becken wärmer als im Planschbecken. Dazu kommt, dass das Wasser im Kinderplanschbecken täglich komplett erneuert wird und damit auch jeden Tag neu aufgeheizt werden muss. Zum Glück, so Michael Straub, ist die ganze Infrastruktur noch intakt, also die Zuleitungen zum Planschbecken und auch die eigene Chlor-Anlage. Ausgetauscht werden muss nur der Absorber selbst, der auf dem Flachdach über den Umkleide-Kabinen liegt. Dieser Austausch ist aber, wie schon gesagt, nur möglich, wenn man für diese 23 000 Euro Unterstützung findet. Dann könnte schon im kommenden Jahr 2018 ein neuer Absorber installiert werden.

Bregtalbad-Verein

Der Verein Bregtalbad Furtwangen wurde 2011 gegründet und übernahm im gleichen Jahr das Furtwanger Freibad von der Stadt Furtwangen. Vorsitzender des Vereins ist Thomas Wolff. Die Mitglieder des Vereins, unterstützt durch Aushilfskräfte, kümmern sich ehrenamtlich um Reinigung und Pflege des Bades, um den Kassendienst und um die Bewirtung beim Kiosk.

