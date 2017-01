Furtwangen Das Auge selbst rückt bei Volkshochschulvortrag ins Blickfeld

Bei einem Volkshochschulvortrag am kommenden Montag erfahren Interessierte alles über das Thema Sehen. Der Säure-Basen-Haushalt ist am 24. Januar Thema.

Am Montag, 16. Januar, dreht sich in der Volkshochschule Oberes Bregtal alles um die Augen des Menschen. Zu Gast ist Claudia Scheib-le-Dimou, Optikerin und Augentrainerin. Sie gibt Einblick in den sorgsamen Umgang mit den Augen und was jeder selbst dazu beitragen kann. Langes und hochkonzentriertes Sehen, ob am Arbeitsplatz, am PC, beim Fernsehen, bei langen Autofahrten oder die trockene Heizungsluft belasten die Augen. Sie benötigen viel Energie zum Sehen und so werden sie schnell müde, sie brennen, die Muskeln der Nacken- und Schulterpartie verspannen – Kopfschmerzen sind oftmals die Folge. Die Referentin gibt Tipps für tägliche Übungen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gucklochkino. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Nach den gemütlichen Festtagen, an denen gefeiert und gegessen wurde, beginnt das neue Jahr in der Volkshochschule gesund und bewusst, um den Körper wieder in Einklang zu bringen. Am Dienstag, 24. Januar, ist Linda Hackenjos zu Gast, um einen Einblick in die basische Ernährung zu gewähren. Basische Ernährung dient dem ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt, um nachhaltig zu mehr Vitalität und einem besseren Körpergefühl zu verhelfen. Die Referentin informiert darüber, welche Lebensmittel Säure oder Basen liefern und worin der Unterschied besteht. Sie gibt Tipps zur sofortigen Umsetzung der leichten Basen-Küche im Alltag. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und kostet fünf Euro Eintritt.

Im Anschluss an diesen Vortragsabend schließen sich die Basen-Fasten-Tage mit Linda Hackenjos an, in denen für einen begrenzten Zeitraum auf Eiweiß und konzentrierte Kohlenhydrate verzichtet wird. Die Seminartage sind am 25. und 30. Januar sowie am 2. Februar jeweils von 20 bis 21.30 Uhr in den Räumen der VHS-Geschäftsstelle. Die Seminargebühren betragen 40 Euro (inklusive Vortragsabend). Um eine Anmeldung zum Vortrag wird gebeten.