Furtwangen Dankeschön für vier schöne Jahre

Bregtalschüler und Lehrer feiern Abschiedsfest, Richard Trapp geht nach 37 Jahren im Ruhestand.

Furtwangen (sh) An der Bregtalschule mit Kindergarten hieß es zum Schuljahresende von Schülern wie Lehrern Abschied zu nehmen. Gleich zu Beginn nutzte Rektor Jürgen Dicke-Bonk die Gelegenheit, um den Schülern mit einer eigenen Urkunde zu danken, die sich das Jahr über als Klassensprecher für ihre Mitschüler eingesetzt haben. Ebenfalls ein Zertifikat sowie ihr dort hergestelltes Produkt erhielten die Teilnehmer an der Wissenswerkstatt des Landkreises. Dafür waren aus der Robert-Gerwig-Schule die Lehrer Fabian Mauz und Arnold Schlatter gekommen und lobten das große Interesse der teilnehmenden Schüler. Nach dem ersten Versuch werde man das Programm sicher fortsetzen. Eine weitere Urkunde gab es für die Mannschaft, die an den Paralympics der Schulen in Donaueschingen teilgenommen hatte und hier den ersten Platz belegte.

Einen buchstäblichen Rausschmiss hatten bereits am Morgen neun Kinder des Schulkindergartens und Waldkindergartens erlebt. Mit viel Gaudi wurden sie auf eine weiche Matte geworfen – ein Zeichen dafür, dass sie nun in verschiedene Schulen wechseln, ein Kind davon in die Bregtalschule.

Abschied nehmen hieß es auch von der großen Gruppe der Freiwilligen, die in verschiedenen Bereichen der Bregtalschule tatkräftig mitgeholfen haben. Jürgen Dicke-Bonk bezeichnete diese Helfer als „tolle Truppe“. Einen herzlichen Abschied gab es auch für vier Schüler, die am Ende ihrer Schulzeit die Einrichtung verlassen, davon zwei aus dem Internat und zwei Tagesschüler. „Wir hatten eine super Zeit miteinander“, so das Kompliment einer Lehrerin.

Abschied auch bei den Lehrern: Petra Dugrillon, Ilona Reiter und Nadja Binkert verlassen die Bregtalschule. Ihre schulische Tätigkeit ganz beendet Regina Aust, sie hat sich als neues Ziel 100 Prozent Musik gesetzt: Sie wird künftig als Sängerin bei zwei Musicals in Berlin mitwirken. Und besonders viel Beifall und Dank gab es für Richard Trapp, der nach 37 Jahren an der Bregtalschule in den Ruhestand verabschiedet wurde. Jürgen Dicke-Bonk bescheinigte ihm eine „jahrelange engagierte Mitarbeit“. Als Dankeschön mit Erinnerungswert erhielt er ein Fotobuch.