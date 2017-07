vor 4 Minuten Christiane Keutner/Roland Burger Furtwangen Brand verwüstet Haus an der Furtwanger Fohrenstraße

Die Feuerwehr hat erfolgreich den Brand in einem Haus an der Fohrenstraße in Furtwangen bekämpft. Das Gebäude wurde 1883 schon einmal ein Raub der Flammen.