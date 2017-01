Furtwangen Bernhard Tritschler ist jetzt Kommissar

Große Freude gibt es beim Polizeiposten Furtwangen über die Beförderung eines Kollegen: Der 51-jährige Bernhard Tritschler ist nun Polizeikommissar .

Vor genau 22 Jahren führte ihn, damals noch als Polizeiobermeister, der Weg wieder zurück in seine Heimat – nun darf sich Bernhard Tritschler vom hiesigen Polizeiposten über seine Beförderung zum Polizeikommissar freuen.

Der 51-Jährige hatte sich zunächst in Furtwangen zum Lackierer ausbilden lassen und wechselte dann 1985 zur Polizei. Nachdem er die mittlere Reife nachgeholt hatte, trat er die Ausbildung zum mittleren Dienst an, später führte in der Weg in die Landeshauptstadt. „Ich war in Stuttgart dreieinhalb Jahre beim Verkehrsdienst, eins davon auf dem Motorrad“, erinnert sich der Ansprechpartner für Vöhrenbach an seine Anfänge zurück.

Persönliche Gründe waren anschließend ausschlaggebend dafür, dass es ihn zurück in die Heimat zog, wenn auch zunächst zum Revier nach Villingen, auf dem er im Streifendienst eingesetzt wurde. „Ich hatte dann großes Glück, dass ich zum Posten nach Furtwangen wechseln konnte“, so der Vater dreier Kinder, der im Januar 1995 wieder in die Heimat gekommen war.

Auch Matthias Horn, Leiter des Polizeipostens, bekräftigt, dass es durchaus „außergewöhnlich“ war, dass ein junger Kollege mit 30 direkt in den Tagesdienst wechseln konnte. Normal führe der Weg zunächst in den Schichtdienst, „allerdings hatten wir damals mehr Planstellen, für die es darüber hinaus nicht so viele Interessenten gab“, so Horn.

Große Veränderungen, was die Polizeiarbeit vor Ort betrifft, habe es seit dem nicht gegeben – man sei immer noch für alles zuständig, aber mittlerweile weniger Beamte vor Ort. „Hinzu kommt natürlich die Cyberkriminalität“, berichtet Tritschler. Den Schritt zurück in den Schwarzwald habe er bis heute nicht bereut, einige Einsätze sind ihm zudem im Gedächtnis geblieben. So insbesondere das Familiendrama in Vöhrenbach, als Ende der 90er-Jahre der Sohn seine Eltern erschossen hatte oder ein Skiunfall mit jungen Franzosen, bei dem ein Wintersportler ums Leben kam.

Mit dem Laufbahnwechsel ist der 51-Jährige nun mit zwei weiteren Furtwanger Kollegen im gehobenen Dienst. Insgesamt gibt es beim Polizeiposten sieben Planstellen, „aktuell sind aber nur 5,5 besetzt“, erklärt Horn. Dies hinge damit zusammen, dass ein Kollege altersbedingt nur noch eine halbe Stelle besetzt und ein weiterer Kollege vor fast zwei Jahren zur Ermittlungsgruppe „Wohnungseinbruch und Diebstahl“ abberufen wurde. „Wir mussten unsere Zeiten im Posten deshalb reduzieren“, berichtet der 54-jährige Leiter. Ein Ersatz sei derzeit leider nicht in Sicht.

Grundsätzlich, so betont Horn, sei der Posten in Furtwangen aber nicht gefährdet. Man sei vor Ort in einer „absoluten Randlage“ des Polizeipräsidiums ohne weitere Posten oder Reviere in direkter Nachbarschaft. „Zudem ist das ja keine unbedeutende Stadt, die darüber hinaus viele Studenten hat“, hält Horn den Polizeiposten Furtwangen für „dauerhaft gesichert.“­