Furtwangen Bernhard Kuner feiert seinen 80. Geburtstag

Der Furtwanger ist bis heute ein versierter Stadtführer und allseits als echter Vereins- und Familienmensch bekannt.

Heute, am 29. März, feiert Bernhard Kuner seinen 80. Geburtstag. Er lebt zusammen mit seiner Frau Sieglinde im Eigenheim an der Berliner Straße. Dort zog das Ehepaar mit zwei Kindern ein. Die Kinderschar vergrößerte sich, inzwischen haben die Kuners sieben Kinder und 14 Enkel im Alter zwischen 22 und eineinhalb Jahren.

Der Jubilar stammt aus dem Schnabelstal, wo er als Ältestes von acht Kindern aufwuchs. Nach seiner Berufsausbildung zum Feinmechaniker zog Bernhard Kuner für ein Jahr nach Wuppertal und anschließend nach Brasilien. Er lernte Portugiesisch und zudem eine ganz andere Welt kennen. „Interessante Jahre“, resümiert der Jubilar. Dennoch zog es ihn zurück in die Heimat, wo er in die väterliche Dreherei einstieg. In den 60-er Jahren hat er die Meisterprüfung als Feinmechaniker abgelegt.

Nach einem kurzen Intermezzo in der Vöhrenbacher Firma Beutel kam er zur Furtwanger Firma Ganter, wo er 17 Jahre lang arbeitete. Er engagierte sich im Betriebsrat, den er einige Jahre als Vorsitzender leitete. Auch als er im Jahr 2000 in Rente ging, wurde es Bernhard Kuner nicht langweilig. Bis heute bietet er Stadtführungen im Schwarzwälder Dialekt an. Da Kuner das Ortsgeschehen lange und aufmerksam verfolgt, kann er die Führungen mit eigenen Erfahrungen, Geschichten und Histörchen garnieren.

Er trieb Rasenkraftsport und gründete den SV 69 mit, engagierte sich außerdem in der Kolpingfamilie, wo er 20 Jahre lang im Regionalvorstand arbeitete. Und natürlich ist Bernhard Kuner als Narr bekannt. 1960 hielt er seine erste Büttenrede, er war viele Jahre im Narrenrat, ab 1990 leitete er sieben Jahre lang die Fuhrkigeli.

Im Jahr 1967 heiratete Bernhard Kuner die Villinger Kindergärtnerin Sieglinde Kuner. Das Haus am Kussenhof wurde 1970 gebaut und mehrfach modernisiert. Noch heute ist der Jubilar aktiv, sorgt für Haus und Garten, macht Brennholz, geht gern wandern und schwimmen. Heute wird der 80. Geburtstag mit den Geschwistern gefeiert. Die Kinder kommen dann zum großen Geburtstagsfest am Samstag in die Brendhütte.