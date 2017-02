Furtwangen Beim Nachtumzug in Schönenbach alles unter Kontrolle

Städtisches Ordnungsamt, Polizei, Rotes Kreuz und Jugendbeauftragter sorgen für Sicherheit.

Furtwangen-Schönenbach – Problemlos verlief in diesem Jahr der Schönenbacher Nachtumzug, wie Hermann Fengler berichtete. Er hatte als Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes das Geschehen genau verfolgt.

Bis in die späte Nacht hinein war Fengler in Schönenbach unterwegs. Das begann schon einige Zeit vor dem Umzug, als er vor allem bei einem Einkaufsmarkt darauf achtete, dass sich hier nicht Kinder und Jugendliche entgegen dem Jugendschutzgesetz mit Alkohol eindecken. Er begleitete dann den Umzug in die Dorfmitte und war lange Zeit an vielen Stellen präsent.



Dabei, so machte Hermann Fengler deutlich, war er natürlich nicht auf sich allein gestellt. Der Narrenverein Strohhansel hatte selbst zwei Ordner aufgeboten, die auf einen reibungslosen Festbetrieb achteten. Dazu kamen noch zwei Beamte des Polizeipostens Furtwangen. Und nicht zuletzt stand im Hintergrund das Rote Kreuz mit acht Helfern bereit. Am späteren Abend stieß auch der Jugendbeauftragte der Stadt Furtwangen, Dirk Maute, dazu.

Auf dieser Basis konnte Hermann Fengler eine positive Bilanz ziehen. Das gute Zusammenspiel und der ständige Kontakt zu allen Einsatzkräften bewirkte, dass bei guter Witterung und Hunderten von meist jugendlichen Festgästen das Rote Kreuz nur fünfmal zum Einsatz kam, zweimal wegen leichter Schnittverletzungen, dreimal wegen übermäßigen Alkoholgenusses.

„Die Ansprechpartner vor Ort als erkennbare Ordnungskräfte von Polizei, Ordnungsamt und Narrenverein zeigten Wirkung und viele schwelende Aggressionen wurden durch sofortiges Handeln unterbunden“, schildert Hermann Fengler seine Erfahrungen des Abends im Rückblick. Auch Hinweise auf das Zünden verbotener Pyrotechnik wurde an Ort und Stelle nachgegangen. Und so wurde der Nachtumzug 2017 eine für alle Seiten gelungene Veranstaltung mit vielen positiven und lobenden Erfahrungen.

Bei vielen Gesprächen habe man auch feststellen können, dass die Arbeit der Ordnungskräfte durchaus Zustimmung bei den Besuchern findet.