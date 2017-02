Zahlreiche Kinder sind beim Heischen unterwegs und betreiben so aktive Brauchtumspflege.

Bei sonnigem Wetter machte sich am Samstagmorgen eine große Schar von Kindern auf zu einem Zug durch die Stadt, um in alter Tradition bei den Geschäftsleuten zu betteln. Gestartet wurde wieder an der Alten Färbe. Wie in den vergangenen Jahren beteiligten sich sehr viele Geschäfte an dieser Aktion.

Natürlich mussten die Kinder, bevor sie etwas bekamen, die alten Sprüche aufsagen. Ludwig Ebner von den Hansili, der das Heischen leitete, feuerte die Kinder dazu immer wieder an. Aber auch beim Ablauf der ganzen Veranstaltung sorgte er immer wieder für Ordnung, sodass das ganze Spektakel trotz Gedränge und Eifer der Kinder reibungslos ablaufen konnte. Unterstützt von Mitgliedern verschiedener Gruppen der Narrenzunft wird dieser alte Brauch inzwischen in großer Routine abgewickelt. Und immer wird darauf geachtet, dass vor allem die Kleinen nicht zu kurz kommen.

Mit großer Bereitschaft unterstützte die Furtwanger Geschäftswelt diese Aktion. Die Kinder konnten so volle Taschen mit allerlei Leckereien mit nach Hause nehmen. Bewährt hat sich einmal mehr, dass die Innenstadt offiziell für den Verkehr gesperrt worden war.

Begleitet wurde der Zug auch wie schon seit einigen Jahren von einer Gruppe Musikern von der Jugendkapelle, die immer wieder an verschiedenen Stellen aufspielten. Und auch die Guggemusik war am Morgen wieder in der Stadt unterwegs und sorgte für Stimmung.