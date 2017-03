Furtwangen Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Auto nur noch Schrott: Sattelzugfahrer in Furtwangen unachtsam unterwegs.

Furtwangen – Der Fahrer eines Lkw-Sattelzuges hat laut Polizeibericht beim Rechtsabbiegen von der Bismarck- auf die Grießhaber­straße am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, einen Unfall verursacht. Eine Opel-Fahrerin kam ihm in dem Moment entgegen, als er abbog. Beim Abbiegen achtete der Lkw-Fahrer nicht auf das Ausschwenken seines Sattelaufliegers und prallte damit gegen den entgegenkommenden Opel Astra. Während an dem schon etwas älteren Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand, blieb der Auflieger des Sattelzugs annähernd unbeschädigt.