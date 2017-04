Furtwangen Behindertensport: Vereinsfinanzen sind wieder im Plus

Behindertensport: Vereinsfinanzen sind wieder im Plus

Die Sparbeschlüsse der Behindertensport- und Freizeitgruppe (BFSG) haben sich bewährt. Das wurde in der Hauptversammlung deutlich. Der Verein plant jetzt eine Bewirtung bei der Kulturwoche in Furtwangen.

Erfolgreich agiert im Freizeit- und Behindertensport in ganz unterschiedlichen Gruppierungen die BSFG Furtwangen (Behindertensport- und Freizeitgruppe – Rehabilitation im Badischen Behinderten-Sportverband). Das ging aus den Berichten in der Hauptversammlung hervor.

Gleich zu Beginn ging Vorsitzender Gerhard Beck in seinem Bericht auf die wichtigste Veränderung des vergangenen Jahres ein. Nach einem deutlichen Defizit des Vereins im Jahr 2015 habe man seither in jeder Vorstandssitzung ausführlich über die Finanzentwicklung beraten und einige Sparbeschlüsse gefasst.

Diese waren offenbar erfolgreich. Wie Kassiererin Dagmar Gronert berichten konnte, schloss das Jahr 2016 wieder mit einem deutlichen Plus ab. Gronert und Beck machten deutlich, dass man hier weiter daran arbeiten müsse. Denn die wesentlichen Einnahmen durch die Vergütungen der Krankenkassen unterliegen starken Schwankungen.

Weitere Einnahmequelle sind die Zuschüsse für Kooperationen mit der Bregtal­schule. Demgegenüber stehen regelmäßige Ausgaben beispielsweise für das Hallenbad Schönwald oder für Weiterbildungen der Übungsleiter. Zur Verbesserung der Kasse hat sich der Vorstand dafür entschieden, in diesem Jahr bei der Kulturwoche am 1. Juni die Bewirtung mit Speisen und den Sektstand zu übernehmen.

Berichtet wurde auch über die verschiedenen Sportgruppen. Dagmar Gronert berichtete über 36 Schwimm-abende, die abwechslungsreich gestaltet wurden. Ein besonderer Dank galt der DLRG für die Sitzwache. Die Fußballtennis-Gruppe der BSFG würde sich jederzeit über neue Spieler freuen, ganz gleich ob mit oder ohne Behinderungen, wie Andreas Scheffler ausführte. Aktuell sind es zwölf aktive Sportler, die sich jeweils montags am OHG treffen. Im vergangenen Jahr wurden fünf Turniere besucht.

Stark engagiert sich der BSFG auch für den Behinderten-Sport mit Schülern der Bregtalschule. Beliebt ist die Ball-AG mit bis zu 20 Teilnehmern. Aber auch das Schwimmen für Schüler komme als Freizeit­angebot an. Auf der Tagesordnung stand sodann eine kurze Satzungsänderung, die zusätzlich zur kürzlich beschlossenen neuen Satzung vom Finanzamt gewünscht war.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen zum Vorstand kandidierte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Andreas Scheffler aus persönlichen Gründen nicht wieder. An seiner Stelle wurde Norbert Schwörer gewählt, bisher Schriftführer des Vereins. Zum neuen Schriftführer wurde Roland Haberstroh gewählt.

Vorsitzender Gerhard Beck zeichnete eine ganze Reihe von Mitgliedern im Namen des Badischen Behinderten-Sportverbandes für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft, für ihre Tätigkeit als Übungsleiter oder als Mitglied desr Vorstandsteams aus. Das Ehrenzeichen des Verbandes in Silber erhielten die Übungsleiter Roland Haberstroh und Matthias Kühn sowie als aktive Sportler Jürgen Kemmerle und Christof Stelmaszek. Das Ehrenzeichen in Silber mit Gold erhielten für ihre Vorstandstätigkeit Gerhard Beck und Andreas Scheffler. Das Ehrenzeichen in Gold erhielten Übungsleiterin Dagmar Gronert und Vereinsarzt Götz Besenfelder.