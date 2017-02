Furtwangen Beatrix Straub fährt seit Jahren zum Sieg

Achim Mayer siegt im Bodenwaldpokal bei den Herren. 38 Teilnehmer stellen sich Herausforderung

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen-Schönenbach – In diesem Jahr konnte nach einem schneearmen Winter wieder einer der originellsten Abfahrtsläufe der Region durchgeführt werden: der Lauf um den Bodenwaldpokal. Sieger dieses Rennens wurde Achim Mayer aus Schönenbach, bei den Damen war erneut Beatrix Straub erfolgreich, die schon seit mehreren Jahren jedes Mal dieses Rennen gewinnt.

Von Anfang an hat dieses Rennen einen sehr anspruchsvollen Hang vom Bodenwald hinunter bis zum Hofbauernhof. Im Lauf der rund 35 Jahre wurde an der Strecke wenig geändert. Für die Teilnehmer bedeutet der Abfahrtslauf aber gleich eine doppelte sportliche Herausforderung. Denn der Startpunkt 200 Meter über dem Hofbauernhof ist nur zu Fuß durch den Schnee erreichbar. Aus diesem Grund kann es auch für jeden Teilnehmer natürlich nur eine Abfahrt geben.

Mit 38 Teilnehmern war die Resonanz wieder etwas besser als beim letzten Rennen 2015. Der Förderverein der Sportfreunde Schönenbach hatte wieder sowohl das Rennen als auch die Bewirtung der Zuschauer organisiert. Nicht zuletzt konnten die Sportler bei ihrer Anmeldung auch einen Tipp abgeben, wie lange sie für diese Strecke brauchen werden.

Tagessieger Achim Mayer hatte sich selbst sieben Sekunde schlechter eingeschätzt als seine Siegerzeit von 2:07 Minuten. Am weitesten daneben lag ein Läufer, der eine Laufzeit von drei Minuten geschätzt und dann fünf Minuten gebraucht hatte. Den zweitbesten Tipp hatte der zweitplatzierte Wilfried Straub abgegeben, der mit seiner Schätzung nur 9/10 Sekunden danebenlag. Noch besser tippte allerdings seine Frau und schnellste Läuferin des Tages, Beatrix Straub, die genau ihre Siegzeit von 2:20 Minuten vorhergesagt hatte.

Auf den zweiten Platz bei den Damen kam Annika Schartel mit einem Rückstand von 8,5 Sekunden auf Beatrix Straub. Die beiden dritten Plätze bei Damen und Herren belegten Paul Ketterer aus Rohrbach und die Siegerin der Ortsskiwettkämpfe, Jana Siedle. Der Sieger der Herren beim Lauf 2015, Niklas Ketterer, belegte in diesem Jahr bei den Herren den fünften Platz. In der jüngeren Herrenklasse 1977 bis 1999 wurde er Klassensieger. Weitere Klassensieger der drei Herren- und zwei Damenklassen waren Jana Siedle, Beatrix Straub, Achim Mayer und Jan Bausch.

Den Mannschaftspokal gewann die „Air Schwarzwald“ mit Achim Mayer, Niklas Ketterer und Paul Ketterer vor den „Camper vom Müllersee“ (Johannes Renner, Dietmar Dengler und Wilfried Straub) sowie „Kohlerwald“ (Toni Schartel, Annika Schartel und Klaus Löffler).

Der Bodenwaldpokal

1981 hatten ein paar Skifreunde in Schönenbach die Idee zu diesem Abfahrtslauf, der mit 1,8 Kilometern deutlich länger ist als die Rennen an den Skiliften. Schnell gründete sich ein „Bodenwälder Gremium“, das diese Sportveranstaltungen organisierte. Wie bei den Ortsskiwettkämpfen gab es immer wieder Probleme mit dem Schnee. 1989 wurde der Bodenwälder Lauf zum letzten Mal durchgeführt und geriet fast in Vergessenheit. Als 1999 die Sportfreunde Schönenbach ihre Ortsskiwettkämpfe wiederbelebten, erklärten sie sich bereit, gleichzeitig den Lauf um den Bodenwaldpokal auszurichten, auch um Organisationsaufwand und Arbeit zu bündeln. Inzwischen ist der Förderverein der Sportfreunde Ausrichter beider Wettkämpfe.