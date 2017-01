Furtwangen Ausstellung ruft Kirner in Erinnerung

Ausstellung ruft Kirner in Erinnerung

Über 700 Besucher sehen sich im Uhrenmuseum die Bilder an. Ein Abschluss im Museumsgasthaus „Arche“ soll noch folgen.

Furtwangen – Bis zur letzten Minute waren noch Interessenten gekommen, nun ging die Johann-Baptist-Kirner-Ausstellung zu Ende. Mit über 700 Besuchern konnte man für Furtwanger Verhältnisse zufrieden sein. Dies bedeutet, dass im Schnitt täglich rund zehn Besucher kamen. Am Sonntag konnte Günter Besenfelder als Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) Bilanz ziehen, und der Leiter des Deutschen Uhrenmuseums, Eduard C. Saluz, betonte, dass es eine Freude gewesen sei, zusammenzuarbeiten. „Es war die Sache Wert, machte Sinn und das Konzept vermittelte, wie ein Bild entsteht", so Saluz.

Seitens der Stadt dankte Bürgermeister Josef Herdner allen Akteuren für deren ideellen und finanziellen Einsatz. Die für Furtwangen wichtige Ausstellung habe einen bedeutenden Künstler gewürdigt. Nach Bekunden Besenfelders verliefen Planung, Organisation und Zusammenarbeit unproblematisch. Neun Sitzungen waren seit April 2016 nötig und schließlich hätten alle Beteiligten von der Ausstellung profitieren können. Sein besonderer Dank galt den Unermüdlichen, Guido Staeb und seinem Bruder Klauspeter, dem Museum mit einsatzfreudigen Teams und den bereitwilligen Leihgebern. Johann Baptist Kirner sei in den letzten 50 Jahren in Vergessenheit geraten, daher habe man den 150. Todestag als Anlass für die Ausstellung genommen.

Erfreulich war, dass die Familie Staeb einen großen Teil der Exponate zur Verfügung stellte. Dank galt auch Josef Herdner für seinen persönlichen Einsatz, dem Verein zur Förderung des Deutschen Uhrenmuseums und dem GHV. Über 600 Einladungen wurden über das Rathaus verschickt und eine kleine Abschlussveranstaltung in der „Arche“ soll noch folgen.

Die Ausstellung war an 73 Tagen geöffnet, wozu 146 Aufsichtspersonen nötig waren. Besonderer Dank galt Guido Staeb, Elke Schön und Gerhard Buchmann für ihre Führungen, die gut ankamen. Hervorragend war der preiswerte Ausstellungs-Katalog, von dem man sich Nachwirkung erhofft.

Lob gab es auch für die Musik zur Vernissage und das Referat der Expertin Mona Djabbarpour. Ein Gästebuch zeuge von interessanten und positiven Reaktionen. Rasch müsse der Abbau der Ausstellung und die Rückgabe der Bilder „von Nagel zu Nagel“ erfolgen. Guido Staeb hob hervor, dass Filmaufnahmen gemacht wurden, die in einer Videoschau öffentlich gemacht werden.