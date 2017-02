Furtwangen-Rohrbach Ausrufer machen zur Rohrbacher Fasnet den Auftakt

Die Narrenzunft Kohlebrenner startet in die Fastnacht. Für die Saalfasnet fehlt allerdings noch ein Raum.

Für die Saalfastnacht fehlt in Rohrbach (noch) ein entsprechender Raum – entsprechend überschaubar ist deshalb das Fasnet-Programm der Rohrbacher Kohlebrenner.

Die Fasnet beginnt in Rohrbach am Sonntag, 19. Februar, mit dem traditionellen Ausrufen. Ab 12 Uhr spielt in Kammerers Geräteschuppen der Handharmonikaclub Edelweiß Rohrbach zur Unterhaltung der Gäste. Die Kohlebrenner sorgen dabei für das leibliche Wohl.

Um 13.30 Uhr folgt dann als zweiter Akt der Umzug zum Dorfplatz und dort das Aufstellen des Narrenbaums durch die Narrenbaumsetzer der Kohlebrenner. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab hier dann der Musikverein Frohsinn. Wenn dann der Narrenbaum steht, geht es weiter ins Dorf zum traditionellen Ausrufen von Haus zu Haus.

Der nächste Fasnet-Termin ist der Schmutzige Donnerstag, wenn die Narren um 10 Uhr die Kinder gemeinsam mit dem Musikverein Frohsinn aus dem Rohrbacher Kindergarten befreien. Und schließlich findet die Fasnet in Rohrbach ihr Ende am Fasnet-Dienstag, wenn ab 18 Uhr der Narrenbaum auf dem Dorfplatz wieder gefällt wird.

Darüber hinaus sind die Kohlebrenner auch außerhalb von Rohrbach aktiv. Am Sonntag, 12. Februar, beteiligen sie sich am Jubiläumsumzug in St. Georgen. Am Freitag, 17. Februar, geht es zum Saufest in die Wolfwinkelhalle in Eisenbach ab 20 Uhr. Am Fasnet-Sonntag beteiligen sich die Rohrbacher Kohlebrenner wieder am großen Umzug in Furtwangen. Und am Rosenmontag schließlich fahren sie zum Rum-und-Num-Umzug in Weilersbach.