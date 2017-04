Furtwangen Ausbildung oder Studium? Bildungsmesse in Furtwangen hilft bei der Berufswahl

Ausbildung oder Studium? Bildungsmesse in Furtwangen hilft bei der Berufswahl

38 Aussteller stellen sich bei der neunten Furtwanger Bildungsmesse am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule den Jugendlichen vor. Hinter jedem Betrieb steckt eine Chance für ein erfülltes Berufsleben.

In den Räumen der Schule wird damit am Samstag, 6. Mai, wieder umfassend über die Möglichkeiten der Berufsausbildung in Furtwangen und Umgebung informiert.

Ein großer Teil der Aussteller ist von Anfang an jedes Jahr dabei gewesen. Andere legen immer wieder eine Pause ein. Es kommen aber auch wieder neue Anbieter dazu: Neben dem Öschberghof in Donaueschingen sind es vor allem drei weitere Furtwanger Handwerker, die hier um Nachwuchs werben wollen: Kammerer Bedachungen, Heizungsbau Schwer und Stuckateur Franz Sauter. Dazu kommt mit dem Bau-Dienstleister Implenia aus Freiburg ein auswärtiges Unternehmen ans OHG.

Mit dem Autohaus Siedle und der Bauunternehmung Hermann sind es inzwischen sechs Betriebe, die das Handwerk und gemeinsam mit der erstmals vertretenen Handwerkskammer eine wichtige Sparte im Bereich der Ausbildung präsentieren. Stark vertreten ist natürlich auch wieder die Industrie. Viele Betriebe bieten dabei gleich mehrere Ausbildungsberufe an. Während die Polizei bereits Stammgast auf der Messe ist, ist nun erstmals auch die Bundeswehr vor Ort.

Entsprechend umfangreich sind die Informationen, die die Besucher auf dieser Bildungsmesse wieder erhalten können. Nicht zuletzt ist es für die Besucher von besonderer Bedeutung, dass bei den meisten Informationsständen als erste Ansprechpartner für die Schüler Auszubildende der jeweiligen Betriebe anwesend sind. Die Schüler können in einem Gespräch authentische Informationen über die Ausbildung erhalten.

Gleichzeitig stehen aber auch Ausbilder und andere Verantwortliche der Betriebe bereit, um beispielsweise den Eltern wichtige Informationen zu Bewerbung oder zum Berufsbild zu geben. Als wichtige Ergänzung sind Botschafter verschiedener Studiengänge der Hochschulen auf der Bildungsmesse, um über die Möglichkeiten eines Studiums zu informieren.

Es bleibt natürlich nicht bei einer trockenen Berufsinformation. Von Anfang an gaben sich die Betriebe stets viel Mühe, den Besuch bei den jeweiligen Ständen interessant zu machen. Zum einen durch die Ausstellung spezieller Produkte des jeweiligen Unternehmens. Vor allem aber sind immer wieder die Punkte gefragt, an denen die Messe­besucher selbst aktiv werden und ein Souvenir basteln oder etwas gewinnen können. Und nicht zuletzt ist je eine Klasse von Gymnasium und Realschule des OHG in der Mensa wieder für die Bewirtung der Messebesucher zuständig. Das bewährte Team aus Vertretern der Schule und der Betriebe hat wieder umfangreiche Vorarbeiten geleistet.

Und so kann am Samstagmorgen, 6. Mai, um 9 Uhr die Bildungsmesse beginnen. Geöffnet ist sie bis 13 Uhr.