Furtwangen Arbeit bei den Sportfreunden Neukirch ruht auf vielen Schultern

Niklas Gruber folgt bei den Sportfreunden auf Dominik Scherzinger. Im Verein gibt's nicht nur sportliche Aktivitäten.

Neuer stellvertretender Vorsitzender der Sportfreunde Neukirch ist Niklas Gruber. Er trat die Nachfolge von Dominik Scherzinger an, der dieses Amt zwei Jahre lang innehatte. Vorsitzender Dirk Hofmeier würdigte vor allem Scherzingers Verdienste in der Zeit, als er die Sportfreunde plötzlich kommissarisch leiten musste.

Hofmeier selbst blickte nochmals kurz auf die Zeit zurück, als er vor einem Jahr an die Spitze des Vereins rückte. Es sei ihm wichtig gewesen, dass der Verein wieder in geordnete Bahnen gelenkt würde. Er listete auch die auf vielen Schultern verteilten Posten im Verein auf. So gibt es im Verein nicht nur Fußball, sondern auch viele andere sportliche Aktivitäten, wie jetzt auch das Kindertanzen und die Selbstverteidigung.

Ortsvorsteher Rainer Jung hob zudem noch hervor, dass die Sportfreunde auch kulturell viel auf die Beine stellen wie die Festveranstaltungen, Mithilfe beim Dorfhock und das Theater. Stolz zeigte sich Dirk Hofmeier über das Sporthausteam: „Es gibt immer etwas Warmes“. Auch bei jedem Jugendspiel sei die Vereinsgaststätte geöffnet. Dies werde momentan in Eigenregie gemacht. Allerdings würde der Verein auch gerne einen Pächter nehmen.

Auf mehrere Schultern verteilt wurde die Pflege der beiden Sportplätze. So listete Walter Straub vom Förderverein auf, dass hier allein 480 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit für die Rasenpflege aufgebracht werden müssen.

Kontinuität gibt es bei den weiteren Vorstandsmitgliedern. Spielausschussvorsitzender Thilo Bärmann, Kassierer Michael Schätzle und Schriftführer Nathalie Schwer stellten sich wieder zur Wahl. Bestätigt wurde die stellvertretende Jugendleiterin Kerstin Waldvogel und die neue Kassenprüferin Alisa Colpi.

Negativ in der Kassen machte sich die Anschaffung zweier Flutlichtstrahler bemerkbar. Dagegen hielt Kassierer Michael Schätzle auf der Einnahmeseite vor allem mit Sportfest, Pumpkinparty, Theater und Tombola. Eine solide Grundlage für den Verein stellen auch die 824 Mitglieder dar, wie Nathalie Schwer in ihrem Bericht aufzeigte. Über die vier aktiven Mannschaften konnte Thilo Bärmann berichten. Stolz war er auf die Damenmannschaft, die nun seit über zehn Jahren in der Verbandsliga spielt.

Eine ganz wichtige Stütze für solch hochklassigen Fußball sei die zweite Damenmannschaft. Trotz dünner Spielerinnendecke konnten in der Kleinfeldmannschaft 17 Spielerinnen eingesetzt werden. Sogar 46 verschiedene Spieler hatte im vergangenen Jahr die zweite Herrenmannschaft. Eine torreiche Rückrunde hatte die erste Herrenmannschaft, gab es doch in jedem Spiel laut Statistik 4,6 Tore.