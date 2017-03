Den Hirschmontag zur alten Fastnacht gibt's in Furtwangen seit über 250 Jahren. Heuer wurden Dagmar Ganter und Volker Schwer gekürt.

Furtwangen – Hirschmontag in Furtwangen – ein mehr als 250 Jahre alter Fasnet-Brauch geht weiter: Am Montag, dem Termin der alten Fasnet oder Bauernfasnet, trafen sich wieder Narren im Gasthaus „Goldener Raben“ zu dem Spektakel.

Widrige Umstände begleiteten allerdings den Hirschmontag 2017: Zunächst sorgte eine Erkrankungswelle dafür, dass eine ganze Reihe von Stammgästen nicht zur Hirschmontagsfeier in den "Raben" kommen konnte. Und dann sorgten zusätzlich noch die Schneefälle am Montagabend dafür, dass doch der eine oder andere mögliche Gast sein Auto lieber stehen ließ und zu Hause blieb.

Es waren zwar noch zahlreiche Narren im „Goldenen Raben“, aber doch deutlich weniger als in den letzten Jahren. Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Wie gewohnt sorgte Helmut Winterhalder für die entsprechende Stimmungsmusik und vor allem auch für die Begleitung der speziellen Hirschmontagslieder.

Als neue Anführer im Hirsch-Rudel wurden schließlich der Vorsitzende der Stadtkapelle, Volker Schwer sowie Dagmar Ganter nominiert. Die Hirschmontags-Aktiengesellschaft wurde wieder durch den Vorstandsvorsitzenden, Narrenpräsident Roland Wehrle, eröffnet. Im Auditorium hatte er auch gleich entsprechende Opfer gefunden, denen er eine Spende für die noch fehlende Beleuchtung des Narrenbrunnens nahelegte.

Schließlich wurden wieder die Oberhirsche und Hirschkühe der letzten Jahre mit ihren jeweils ganz persönlichen Hirsch-Liedern nach vorne gerufen. Die Oberhirsche bekamen den traditionellen Hirsebrei, eine Art Bio-Viagra, wie Roland Wehrle erläuterte. Peter Heine erinnerte in seiner Abschiedsrede als bisheriger Oberhirsch an seine Ernennung im vergangenen Jahr, die ihn absolut überrascht habe. Eigentlich habe er damals als Bauer von der Lettwies mit „ihren hohen Bergen und feuchten Tälern“ schon wichtige Termine gehabt. Darüber hinaus sei er der „geborene Fasnet-Narr“, der an der Fasnet nur als Taxi für Kinder und Ehefrau fungiert. Schließlich regte er an, nachdem die Hirschkühe inzwischen immer gemeinsam im Dirndl auftreten, dass auch für die Oberhirsche Lederhose Pflicht sein sollte.

Die Hirschkühe selbst schilderten dann musikalisch ihren erlebnisreichen Jahreslauf immer unter dem Motto „Was kann ‘ne Hirschkuh denn dafür, dass sie so schön ist“. Dabei kündigten die Hirschkühe für die Fasnet 2018 einen eigenen Wagen beim Umzug an.

Nachdem Roland Wehrle noch einmal ausdrücklich dem früheren Brendwirt Michael Feistle gedankt hatte, dass er mit seiner tatkräftigen Hilfe wesentlichen Anteil hat, dass der Hirschmontag im „Goldenen Raben“ weiter stattfinden kann, wurden dann mit Liedern die beiden Neuen proklamiert: Neue Hirschkuh ist Dagmar Ganter, neuer Oberhirsch Volker Schwer, wohl der bisher jüngste Oberhirsch in der fast 20-jährigen Geschichte dieser Aktiengesellschaft. Die offizielle Versammlung schloss dann mit der Auszahlung der Dividende in Form von Sekt.