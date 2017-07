Furtwangen Acht Studenten nach Brand obdachlos - Haus ist einsturzgefährdet

Der Brand in einem Wohnhaus an der Fohrenstraße in Furtwangen hat acht Studenten obdachlos gemacht. Das berichtet die Polizei. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet, der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt.

Die Experten vor Ort gehen derzeit davon aus, dass der Brand eine technische Ursache hatte. Womöglich gab es einen Defekt an einer alten Elektro-Leitung im Dachgeschoss des Gebäudes. An dem Haus waren Renovierungsarbeiten im Gange. Das berichtet auf SÜDKURIER-Anfrage Dieter Popp, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Weitere Untersuchungen werden folgen.

Der Schaden wird aktuell auf 200 000 Euro geschätzt. Acht Personen, allesamt Studenten, haben das Haus bislang bewohnt. Sie sind nun erst einmal obdachlos und müssen sich eine andere Bleibe suchen. Womöglich, so Dieter Popp, können sie in einem provisorischen Lager in der Furtwanger Festhalle zumindest übergangsweise untergebracht werden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Trotz des sofortigen Einsatzes der Furtwanger Wehr – der letztlich auf die Gesamtwehr mit den Abteilungen Furtwangen, Linach, Neukirch, Rohrbach, Schönenbach und auch auf ein Leiterfahrzeug der Feuerwehr Schonach mit insgesamt an die 100 Einsatzkräften ausgedehnt wurde – konnte nicht verhindert werden, dass es zu dem Vollbrand des Dachgeschosses an dem Gebäude kam. Neben den eingesetzten DRK-Rettungsfahrzeugen ist auch der DRK-Ortsverband Furtwangen eingesetzt und kümmert sich um die Betreuung der Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes, das vorsorglich evakuiert wurde. Der Feuerwehreinsatz wurde durch den Kommandanten der Furtwanger Wehr, Jürgen Scherzinger, geleitet. Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter kam an die Brandstelle.

Einer der Bewohner, ein Student der Elektrotechnik, war vom mittäglichen Feuerwehreinsatz nach eigenen Worten aus dem Schlaf gerissen worden. Er schnappte sich sein Laptop als wichtigstes Hab und Gut und verließ fluchtartig das Haus. "Wir versuchen, es mit Humor zu nehmen", kommentiert der junge Mann seine eigene Gemütslage und die seiner studentischen Mitbewohner.

Der Brand in diesem Gebäude ist nicht der erste, der das Haus verwüstet. Das berichtet ein historisch bewanderter Passant nahe der Brandstelle. Demnach hat es in dem Gebäude 1883 schon einmal ein Feuer gegeben. Damals griffen die Flammen auf die Nachbarschaft über und zerstörten insgesamt sieben Häuser in Furtwangen, so der Mann in seinen Schilderungen.

Der heutige Brand ging glimpflicher aus, was dem professionellen Vorgehen der Furtwanger Feuerwehr zu verdanken ist, die die Flammen schnell in den Griff bekommen hat.