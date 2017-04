Furtwangen 700 Jahre Horror für Frühaufsteher: Uhrenmuseum zeigt Geschichte des Weckers

Ein nerviges Thema? Nur in den Morgenstunden. Die neue Ausstellung im Furtwanger Uhrenmuseum zeigt tagsüber: Der Wecker hat eine spannende Geschichte. Die reicht von Casanovas frivolen Abenteuern bis zu Georg Orwells finsteren Zukunftsvisionen.

Viel Publikum zog zur Eröffnung die „Rasselbande“ im Deutschen Uhrenmuseum an. Unter diesem Titel steht die neue Ausstellung zum Thema Wecker. Originell und etwas ungewöhnlich war dabei die Präsentation der neuen Ausstellung durch Volontärin Claire Hölig und den stellvertretenden Museumsleiter Johannes Graf, deren Ausführungen mehrmals durch amüsante Spielszenen zum Thema unterbrochen wurden.

Das Foyer des deutschen Uhrenmuseums war voll besetzt, als Museumsleiter Eduard Saluz die Gäste, darunter Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne und die Landtagsabgeordnete Martina Braun, begrüßte. Die Geschichte der Wecker sei interessant, denn vom Luxusprodukt haben sie sich im Lauf der Jahrzehnte zu einem wesentlichen Alltagsgegenstand entwickelt. Dabei sei der Wecker quasi zum Schmuddelkind in der Uhrenlandschaft geworden.

„Rasselbande – die Wecker kommen!“ haben Claire Hölig und Johannes Graf die Ausstellung und auch das von Hölig dazu herausgegebene Buch betitelt. Die Karikatur eines schweißüberströmten, erschreckten Gesichtes aus einem Comic zu George Orwells „1984“ macht deutlich, dass der Wecker häufig ein eher ungeliebtes Objekt ist. Dabei sei der Wecker ein Alltagsgegenstand, der in Kunst und Kultur nur am Rande Erwähnung findet. Doch tatsächlich seien sie, so Claire Hölig, in der Weltliteratur fündig geworden: Fünf Romane aus fünf zu den Uhren passenden Epochen hatten sie und Graf ausgewählt, in denen der rasselnde Zeitmesser eine wichtige Rolle spielt. Johannes Graf schilderte, dass bereits die ersten Räderuhren vor etwa 700 Jahren eine Weckvorrichtung hatten. Doch da die Uhren lange Zeit Luxusartikel waren, spielte der alltägliche Wecker noch keine Rolle. Das änderte sich, als vor etwa 150 Jahren die Fabriken mit der Herstellung von preisgünstigen Weckern begannen.

Drei der genannten Szenen zur Geschichte des Weckers wurden dann während des Vortrags live von den Schauspielern Natalia Herrera und Peter Haug-Lamersdorf humorvoll auf der Bühne präsentiert. Zum einen war dies die Geschichte von Casanova, der 1753 in Venedig eine Affäre mit einer Nonne hatte. Nur durch den Wecker war es möglich, dass die Nonne jeden Morgen wieder rechtzeitig ins Kloster zurückkehren konnte. Eine ganz andere Geschichte um den Wecker hat interessante oder gar erschreckende Parallelen zur heutigen Zeit: 1948 schilderte George Orwell in seinem Roman „1984“ den absoluten Überwachungsstaat. Auch diese Szene wurde gespielt. Der kleine Angestellte Winston Smith schläft. Und nun kommt der von Orwell ausgedachte Televisor ins Spiel: ein Kommunikationsgerät mit Bildschirm, das vor allem auch zur Überwachung benutzt werden kann. Über diesen Televisor wird nun Winston Smith lautstark von der Zentrale geweckt. Wenn hier dem Beobachter nicht Parallelen zu den heutigen als Wecker nutzbaren Smartphones und nicht zuletzt deren Überwachung durch die NSA in den Sinn kommen...

Anschließend hatten die Gäste Gelegenheit, die Ausstellung in aller Ruhe zu besichtigen. Besonders verlockend ist – neben der Unzahl von ganz unterschiedlichen Weckern in der Ausstellung – die Möglichkeit, virtuell am Bildschirm einen eigenen Wecker ganz nach Wunsch zu entwerfen. Oder auch die Möglichkeit, auf Knopfdruck Wecker aus ganz verschiedenen Epochen zum Klingeln zu bringen.

Die Wecker-Ausstellung „Rasselbande“ ist bis zum 5. November täglich von 9 bis 18 Uhr zu besichtigen. Zu den Führungen durch die Sonderausstellung jeweils am letzten Sonntag im Monat um 14 Uhr ist der Eintritt frei. Das Begleitbuch, eine kleine Kulturgeschichte des Weckers, ist zum Preis von sechs Euro im Museum erhältlich.

Seine persönlichen Erlebnisse mit seinem Wecker kann jeder Besucher in einem Blog des Uhrenmuseums schildern: uhrengeschichten.wordpress.com