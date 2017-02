Furtwangen 60 Jahre auf dem Hexenbuckel

Stadt empfängt ihre Narren. Franz Ammann und Fritz Mann sind neue Ehrenmitglieder.

Furtwangen (sh) Zum Auftakt des Fastnachtssonntags lädt regelmäßig die Stadt Furtwangen die Narren aus Furtwangen und den Ortsteilen zu einem Empfang ein. Für die Narrenzunft ist dies der passende Rahmen, um verdiente Mitglieder auszuzeichnen, unter anderem Franz Pfaff für 60 Jahre in der Hexengilde.

Den Auftakt bildete in diesem Jahr die relativ stark vertretene Stadtkapelle mit dem Narrenmarsch, bevor Bürgermeister Josef Herdner die Besucher begrüßte. Zunftmeister Christof Winker würdigte einmal mehr das Engagement der Musiker, die auch eine körperliche Höchstleistung erbrächten. Besonders sprach er noch einmal an, dass auf Initiative von Narrenpräsident Roland Wehrle der Südwestrundfunk eine große Fernsehdokumentation über die Furtwanger Fasnet drehe, die im kommenden Jahr am Fastnachtssonntag ausgestrahlt werde. In diesem Jahr sind es Aufnahmen am Fastnachtssonntag und am Aschermittwoch, im kommenden Jahr vom Klepfen bis zum schmutzigen Donnerstag. Dies werde ein „einzigartiges Dokument für die Nachwelt“ von Furtwanger Brauchtum.

Bei den Ehrungen wurde Franz Pfaff besonders von der Hexengilde ausgezeichnet. Er gehört den Hexen seit ihrer Gründung vor 60 Jahren an und setzt sich bis heute unermüdlich für die Hexengilde ein. Einige Jahre war er auch Hexenmeister. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Narrenzunft wurden Franz Ammann und Fritz Mann zu Ehrenmitgliedern ernannt. Den Zunftorden in Gold für 20 Jahre als aktive Mitglieder erhielten Richard Menke, Ronald Kienzler, Peter Kromer, Elke Faller und Gabi Hermann. Den Orden in Silber für 15 Jahre erhielten Detlef Dufner, Dagmar Ganter, Anita Wehrle und Rebecca Weiß. Mit dem Orden in Bronze für zehn Jahre ausgezeichnet wurden Axel Glaser, Bettina Rutschmann, Andrea Hummel-Weber, Jens Ganter, Ina Herfurth, Gitta Kienzler, Regina Kienzler, Gabriele Moßbacher, Maxim Nopper, Christine Trenkle, Sabrina Weckerlin, Simone Faller, Daniel Blattmann, Lea Kistler und Anita Heitzmann.