Furtwangen 222 Hausbesitzer haben den schnellen Anschluss gebucht

Früher Anschluss ans schnelle Internet spart Verlege-Kosten

Im Stadtgebiet haben sich inzwischen 222 Hausbesitzer dafür entschieden, sich an das Glasfasernetz anzuschließen also etwas mehr als 50 Prozent.

Eine Möglichkeit ist ein direkter Anschluss bis ins Haus. Dabei muss der Hausbesitzer nur die Arbeiten auf dem eigenen Grundstück übernehmen, die im Schnitt zwischen 1000 und 2000 Euro liegen. Besonders preisgünstig ist dies für Häuser wie in der Wilhelmstraße, die direkt auf der Grundstücksgrenze gebaut sind.

Die andere Möglichkeit ist eine sogenannte Ablage: Von der Hauptleitung wird ein Leerrohr bis auf das Grundstück verlegt. Bei Interesse kann später hier eine Glasfaser verlegt werden, Arbeiten sind dann nur noch auf dem Grundstück selbst notwendig, die Straße muss nichtwieder aufgerissen werden.

Dabei ist aber auch die Verlegung ins Haus zum jetzigen Zeitpunkt deutlich günstiger als später, da die Firma bereits mit entsprechenden Mitarbeitern und Gerätschaften vor Ort ist, der Aufwand also deutlich geringer als bei einer späteren privaten Baustelle. Und im Rahmen der aktuellen Maßnahme übernimmt die Stadt alle Kosten im öffentlichen Bereich, der Kunde muss nur Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück finanzieren.

Auf jeden Fall, so Bürgermeister Josef Herdner, solle sich jeder Hausbesitzer überlegen, ob er nicht zumindest die Ablage auf dem eigenen Grundstück beantragt, die im Normalfall keine Kosten verursacht. Der Anschluss an das Glasfasernetz erfolgt im Übrigen in der Reihenfolge, wie sich die Interessenten beim Betreiber des Netzes, der Firma Stiegeler IT für den Anschluss angemeldet haben.

Herdner machte deutlich, dass beispielsweise die Telekom, die momentan kräftig ihr Netz aufrüstet, mit ihrer Kupferleitung niemals die Leistung bringen könne wie das Glasfasernetz. Ob sich die Telekom dann später selbst im Glasfasernetz einmietet und damit auch dieses schnelle Internet bietet, ist noch nicht absehbar.

Weitere Anmeldungen für einen Anschluss oder eine Ablage sind noch immer möglich bei der Stadtverwaltung. Ansprechpartner ist dort Michael Schlageter, Telefon 07723 / 93 91 31.

Ein Arbeiter fächert ein Glasfaser-Kabel mit farbigen Einzelsträngen auseinander. Zwischen 1000 und 2000 Euro kostet der Haus-Anschluss mit Breitband.