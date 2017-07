Furtwangen 14 Preise für besondere Leistungen an den beruflichen Schulen

137 Absolventen feiern an Robert-Gerwig-Schule ihren Abschluss. Der Rotary-Club vergibt erstmals Auszeichnung für Leistung und soziales Engagement.

In der voll besetzten Sporthalle der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule wurden zum Schuljahresende 137 Absolventen aus der Schule verabschiedet. Deutlich wurde dabei die große Vielfalt der beruflichen Ausbildung an der Schule.

Ebenso deutlich wurden die guten Leistungen der Absolventen, denn immerhin 14 Preise für besonders gute Leistungen konnten vergeben werden. Traditionell zeichnet hier der Freundeskreis der Schule die besten praktischen Leistungen in der dreijährigen Berufsfachschule aus, dazu war wieder der Vorsitzende des Freundeskreises Manfred Bär in die Schule gekommen. In diesen vier Berufen werden die Schüler komplett sowohl praktisch wie theoretisch an der Robert-Gerwig-Schule ausgebildet.

Beste Werkstatt-Leistungen lieferten bei den Feinmechanikern Mirco Böhler, bei den Uhrmachern Franz Bernauer, bei den technischen Produktdesignern Melanie Gäsert und bei den Systemelektronikern Fabian Reiche.

Einen neuen Preis hat der Rotary-Club Furtwangen-Triberg geschaffen: mit dem neuen Berufsschulförderpreis soll gleichermaßen eine besonders hervorragende Leistung, gleichzeitig aber auch ein herausragendes soziales Engagement gewürdigt werden.

Manfred Pfaff vom Rotary-Club überreichte an Sven Schellhammer diesen neuen, hoch dotierten Preis. Der Absolvent habe nicht nur als Feinwerkmechaniker hervorragende Leistungen gezeigt, sondern sich gleichermaßen in der Schule und in großem Umfang auch in der Bergwacht Furtwangen engagiert, selbst aus dem Unterricht heraus rückte er schon zu Einsätzen aus.

Verliehen wurden außerdem noch Preise für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern. Im Berufskolleg Fachhochschulreife für Fabio Armbruster und Sebastian Dold, in der Wirtschaftsschule für Julia Schwarzwälder, bei den Feinwerkmechanikern für Felix Müller und Sven Schellhammer, bei den Systemelektronikern für Bernd Schneider, bei den technischen Produktdesignern für Melanie Gäsert und bei den Uhrmachern für Theresa Bak und Magdalena Leuffen.

Ein Lob gab es bei den Industriekaufleuten für Marijan Katalenic (EGT Triberg) und für Marc-Oliver Ott (SBS Schonach).

Im Berufskolleg Fachhochschulreife für Sebastian Pfeiffer, Cederic Schulz und Maximilian Strittmatter, im BK II Sport für René Bordowski und Pascal Weissinger sowie im BK II Übungsfirma für Niklas Brugger.