1222 Furtwanger Turner suchen einen Vorsitzenden

Otto Weißer hört nach 44 Jahren an der TV-Spitze auf, Kletus Weiß und Roland Loos springen derzeit ein – doch die Suche nach einem Nachfolger beginnt jetzt.

Furtwangen – Die 145. Generalversammlung des Turnvereins 1872 Furtwangen leitete Otto Weißer noch, dann legte er sein Amt als Vorsitzender nieder. Ein Nachfolger konnte trotz aller Bemühungen nicht gefunden werden. Somit liegt die Leitung des Vereins vorerst beim zweiten Vorsitzenden Kletus Weiß und beim neu gewählten dritten Vorsitzenden Roland Loos. Otto Weißer war 44 Jahre lang Vorsitzender des größten Furtwanger Sportvereins. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Bad stellte er sich nicht mehr zur Wahl, ebenso wie seine Frau Elisabeth Weißer, die ihr Schriftführerinnen-Amt 34 Jahre innehatte.

Als Nachfolgerin wählten die Mitglieder Andrea Bausch. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, Otto Weißer zum Ehrenmitglied zu ernennen. Das Amt des Sportwartes, bisher das Tätigkeitsfeld von Roland Loos, übernahm Martin Hermann. Auf den anderen Positionen gab es nur wenige Veränderungen. Daniela Kammerer übernahm das Amt der zweiten Schülerturnwartin, als Ligawart folgte Pascal Fischer Christian Rudzki. Für das vorübergehend vakante Amt der Jugendvertreterin stellte sich Simone Puchinger zur Verfügung. Kletus Weiß wird das Amt des Vorsitzenden für ein Jahr kommissarisch übernehmen, in dieser Zeit wird er sich bemühen, wie er darlegte, jüngere Leute zu finden, die sich längerfristig für den Verein einsetzen. Ob ein Geschäftsführer engagiert wird, müsse man nochmals diskutieren. Aber „einen ersten Vorsitzenden brauchen wir trotzdem.“

Zu Beginn der Versammlung hatte Otto Weißer im Rückblick berichtet, dass der TV 1872 derzeit 1222 Mitglieder hat. Im umfangreichen Berichtsheft konnten die Mitglieder sich über die Aktivitäten der 20 Abteilungen informieren, vom Eltern-Kind-Turnen über die verschiedenen Leistungsriegen bis zu Tanz und Gymnastik. Die Tour Gingko brachte allein vom Turnverein 1200 Euro in die Kasse der Katharinenhöhe. Aus Furtwangen kamen insgesamt 25 000 Euro zusammen. Die Vielfalt der TV-Aktivitäten hob Bürgermeister Josef Herdner in seinen Dankesworten hervor.

Von einer ordentlich gefüllten Kasse berichtete Renate Hermann. Für Übungsleiter muss der Verein jährlich rund 30 000 Euro ausgeben. 5000 Euro wurden in Anschaffung und Reparatur von Sportgeräten investiert.

Außerdem wurden an dem Abend über 30 langjährige Mitglieder geehrt. Freilich holten sich nicht alle Jubilare Ehrennadeln und Urkunden selbst ab, die Otto und Elisabeth Weißer verteilten. Für 70 Jahre Mitgliedschaft im Turnverein wurde Alfons Eschle geehrt, der anschaulich schilderte, unter welch bescheidenen Bedingungen die Turner in der Nachkriegszeit trainieren mussten. Heinz Klinkroth wurde für 60 Vereinsjahre ausgezeichnet. Seit 50 Jahren TV-Mitglieder sind Markus Hahner, Peter Herfurth, Erich Miggler, Roland Schwarz, Erika Weiß und Heinrich Wild. Die Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Oliver Baum, Ilona Dorer, Klaus Ganter, Petra Hackenjos, Gisela Hermann, Rolf Langenbach, Frank Maier, Gerd Maier, Martin Rieder und Gertrud Wehrle. Ihr 25. Turnverein-Jubiläum feierten Carolin Bausch, Rebecca Brischke, Lothar Faller, Winfried Fandrich, Christian Hättich, Carmen Ketterer, Regina Kienzler, Friedrich Link, Bärbel Mahler, Fabian Mahler, Carmen Rimbrecht, Ute Dold, Klara Siramy, Cornelia Stocker und Monika Wehrle.

Eine Vorschau auf die Veranstaltungen des Jahres gab Otto Weißer. Ein Höhepunkt wird das Turnfest vom 3. bis 10. Juni in Berlin. In Furtwangen unternimmt der Badische Schwarzwald-Turngau am 28. Mai eine Kräuterwanderung. Im heimischen Stadion finden am 15. Juli die Kreis-Einzelmeisterschaften für Schüler und Jugendliche in der Leichtathletik statt. Ein besonderes Ereignis, das sich vor allem an Jugendliche wendet, sind die Tanzvorführungen unter dem Motto „Eine Reise durch die Welt“, die am 30. September und 1. Oktober in der Festhalle geplant sind.