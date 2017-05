Furtwangen 1000 Stunden ins Bregtalbad gesteckt

Ehrenamtliche sorgen für Betrieb und für die Gäste.

Furtwangen (cha) Die Vorbereitungen auf den Schwimmbad-Sommer laufen zügig. jetzt zog der Verein Bregtalbad bei der Jahresversammlung Bilanz des vergangenen Jahres. Vorsitzender Thomas Wolff berichtete von einem sehr mäßigen Badesommer 2016, der eigentlich nur im August richtig gutes Badewetter brachte. Mit vielen Zahlen untermauerte der technische Leiter Michael Straub den Jahresrückblick und hob hervor, dass die Wasserqualität bei allen Proben als „sehr gut“ beurteilt wurde. Ehrenamtlich Helfer waren um die 800 Stunden mit Aus- und Einwintern beschäftigt, während der Badesaison wurden rund 250 Stunden für Mähen, Reinigen und andere Arbeiten rund um das Bad aufgewendet. Der Verein hat 309 Mitglieder, 20 mehr als im Vorjahr.

Brigitte Zenses-Ullmann berichtete, dass im Kiosk-Team 16 ehrenamtliche Helfer und 13 Minijobber arbeiteten. Rund 50 Spenderinnen sorgen für leckere Kuchen. „Wir könnten noch mehr Helfer brauchen“, betonte sie. Bei den Vorbereitungen auf die kommende Saison habe man einige arbeits- und zeitintensive Angebote gestrichen.

Wetterglück kennzeichnete die Happy-Friday-Veranstaltungen, an die Rose Sauter-Stähle erinnerte. Alle Künstler haben sich auch für den kommenden Sommer bereiterklärt, die Programme mitzugestalten.

Über einen guten Kassenstand berichtete Rainer Lübbers. Freilich steht mit der Beckenkopfsanierung in diesem Jahr eine große Investition an, zu der der Verein 100 000 Euro beitragen wird. Rund 450 000 Euro wird die Maßnahme kosten, kündigte Bürgermeister Josef Herdner an. „Gemeinsam stemmen wir das“, so Herdner.

Sechs Jahre lang leitete Brigitte Zenses-Ullmann das Kiosk-Team, verbrachte ungezählte Stunden im Schwimmbad, organisierte die Kiosk-Arbeit, sorgte für den Einkauf, und trug maßgeblich dazu bei, dass der Kiosk sich zu einer beliebten Begegnungsstätte entwickelte. Die stellvertretende Vorsitzende Gisela Löffler zählte die Verdienste der Kiosk-Chefin auf, die diesen Posten nun abgab. Mit Blumen und Geschenken bedankte sich der Verein.

Die Wahlen brachten keine Veränderungen. Thomas Wolff bleibt Vorsitzender, Rainer Lübbers verwaltet die Kasse, Michael Straub bleibt der Koordinator Technik, und Rose Sauter-Stähle ist für die Programme am Happy Friday zuständig.